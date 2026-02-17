Znate li koja? Jedna rečenica obilježila mu je karijeru i ušla u filmsku legendu

S više od sedam desetljeća karijere, oskarovac i miljenik kritike Robert Duvall ostavio je neizbrisiv trag kao jedan od najautentičnijih glumaca svoje generacije.

Robert Selden Duvall, jedan od najcjenjenijih američkih glumaca i filmskih autora svoje generacije, preminuo je 15. veljače 2026. u 95. godini, okružen obitelji u svom domu u Virginiji, i ostavio iza sebe golem glumački i režijski opus, koji nadahnjuje više od sedam desetljeća filmske povijesti.

Vijest je na društvenim mrežama potvrdila njegova supruga Luciana te odala počast njegovoj strasti prema glumi i ljubavi prema likovima iz nebrojenih projekata.

Duvall je rođen 5. siječnja 1931. u San Diegu, Kalifornija, kao sin Mildred Virginije (Hart), amaterske glumice, i Williama Howarda Duvalla, admirala u američkoj mornarici. Od malih je nogu bio izložen strogosti vojnog odgoja i često se selio s obitelji, što je oblikovalo njegov karakter i raznovrsna iskustva, koja će kasnije utjecati na njegove glumačke uloge.

Nakon mature u Principia Collegeu, gdje je studirao dramu, Duvall je služio u američkoj vojsci nakon Korejskog rata. Nakon vojske svoju glumačku obuku nastavio je u Neighborhood Playhouse School of Theatre u New Yorku, pod mentorstvom slavnog Sanforda Meisnera.

Njegova profesionalna karijera započela je na televiziji i kazališnim daskama 1950-ih, a prvi veći filmski nastup ostvario je 1962. kao tajanstveni Boo Radley u klasiku "Ubiti pticu rugalicu". Tijekom 1960-ih i ranih 1970-ih igrao je raznolike uloge – od vojnika u "MASH*" do psihološki kompleksnih likova u "Bullitt" i "True Grit".

Duvallova filmska karijera doživjela je prekretnicu s ulogom Toma Hagena, pouzdanog consiglierea u "Kumu" i "Kumu 2", što mu je donijelo prvu od ukupno sedam nominacija za Oscara i status jedne od najprepoznatljivijih figura američkog filma. Godine 1979. utjelovio je nezaboravnog časnika Kilgorea u "Apokalipsa danas", s replikom koja je ušla u filmsku legendu.

"Volim miris napalma ujutro", kazao je njegov časnik Kilgore u kultnom filmu.

Njegovo najveće priznanje došlo je 1984. kada je osvojio Oscara za najbolju mušku ulogu u filmu "Tender Mercies", u kojem je briljirao kao bivši country glazbenik pokušavajući obnoviti svoj život. Duvall je kasnije improvizirao, režirao i sudjelovao u vlastitim projektima poput "The Apostle", pokazujući dubinu i širinu talenta i iza kamere.

Ženio se četiri puta, a njegova posljednja i dugotrajna partnerica bila je argentinska glumica i redateljica Luciana Pedraza, s kojom se vjenčao 2005. godine i s kojom je ostao do svoje smrti. Unatoč nekoliko brakova, nije imao biološke djece, ali skupa s Lucianom suosnivač je The Robert Duvall Children’s Fund, organizacije posvećene podršci djeci i zajednicama u potrebi.

Ostao je aktivan glumac duboko u kasne godine, s nastupima u filmovima poput "The Judge", "Widows", "Hustle" i "The Pale Blue Eye", svog posljednjeg projekta. Njegova sposobnost da likove prikaže s rijetkom istinitosti i emocionalnom kompleksnošću osigurala mu je status jednog od najvećih glumaca svoje generacije.

Svojom smrću Robert Duvall ostavio je iza sebe iznimno bogatu i utjecajnu karijeru, koja će i dalje biti temelj filmske umjetnosti i inspiracija za nove generacije gledatelja i glumaca.

