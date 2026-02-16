Znate li tko su žene koje preuzimaju vodstvo NK Osijeka? Predsjednica ima tek 29 godina

NK Osijek ulazi u novo poglavlje svoje povijesti – po prvi put na čelo kluba dolaze žene koje preuzimaju ključne upravljačke funkcije i donose svježu viziju razvoja bijelo-plavih.

Nogometni klub Osijek ulazi u novu eru nakon najnovijih promjena u vrhu kluba, a među najzvučnijim imenima su upravo žene koje preuzimaju svoje uloge u vođenju kluba. Radi se o stručnjakinjama s iskustvom u menadžmentu i dugogodišnjoj povezanosti s bijelo-plavim klubom.

Alexandra Végh — nova predsjednica kluba

Od 20. veljače 2026. velika promjena dogodila se na čelu Uprave NK Osijeka — dosadašnji predsjednik Ferenc Szakály podnio je ostavku, a na njegovo je mjesto imenovana 29-godišnja Alexandra Végh.

Alexandra Vegh - 2 Foto: Instagram

Végh je međunarodno iskustvo stekla u sportskom menadžmentu i poslovanju, a prema priopćenju kluba njena vizija usmjerena je na modernizaciju organizacijske strukture, dugoročni razvoj i profesionalizaciju rada NK Osijeka. Očekuje se da će pod njenim vodstvom klub dodatno ojačati svoju poziciju u hrvatskom nogometu i unaprijediti uvjete za razvoj mladih igrača, napisali su u priopćenju koje možete čitati OVDJE.

Alexandra Vegh je u ljeto 2015. na dva mjeseca volontirala u jednom sirotištu u Africi, kako stoji na njenom profilu na LinkedInu. Studirala je poslovnu administraciju u školi Les Roches u Švicarskoj, potom u međunarodnoj poslovnoj školi Hult u Bostonu, a diplomirala je poslovno pravo na Europskoj sveučilišnoj školi Real Madrida.

Poslovni duh pokazala je i osnivanjem dvije tvrtke Xenia Solutions koja se bavi proizvodnjom točionika za pivo, kao i konzultantsko-menadžerske agencije Vagency Sports.

Za klub je ovo značajan potez — jer po prvi put jedna žena preuzima ulogu predsjednice kluba u najvišem rangu domaćeg nogometa, a njezin profesionalni pristup i međunarodna perspektiva mogu donijeti novi zamah u upravljanju i strateškom planiranju.

Više čitajte OVDJE.

Valentina Koprivnjak — članica Uprave

Jedna od najvažnijih figura unutar Uprave NK Osijeka je i Valentina Koprivnjak.

Valentina Koprivnjak - 1 Foto: Paun Paunović / CROPIX

Koprivnjak je u klubu prisutna od početka 2000-ih, a u svojoj je karijeri obnašala različite uloge — uključujući i mjesto direktorice kluba, čime je postala jedna od prvih žena s takvom funkcijom u hrvatskom nogometu.

Diplomirana pravnica, kojoj je nogomet blizak od djetinjstva preko oca Zdravka, bivšeg golmana i trenera, u klub je stigla u jednom od najtežih razdoblja njegove povijesti. Smatraju je jednom od najzaslužnijih osoba što je klub preživio godine krize i izbjegao stečaj.

Tijekom godina ostala je stalna i prepoznatljiva figura u Upravi NK Osijeka, a sada, i nakon organizacijskih promjena, nastavlja kao članica Uprave, gdje svojim iskustvom doprinosi stabilnosti i kontinuitetu poslovanja kluba.

Valentina Koprivnjak - 2 Foto: Davor Kibel/Pixsell

Promjene na vrhu kluba donose novu dinamiku u vođenju jednog od najvažnijih hrvatskih nogometnih kolektiva. Do sada je Uprava često bila pretežno muška, ali sada s imenovanjem Alexandrine Végh i dugogodišnjim prisustvom Valentine Koprivnjak jasno je da žene igraju ključnu ulogu u strateškom razvoju Osijeka.

"Ulaskom u sljedeću fazu strateškog razvoja nogometnog kluba NK Osijek, dogodit će se sveobuhvatne promjene u upravi, s ciljem da se poslovanje Kluba učini učinkovitijim, osigura njegova dugoročna stabilnost i poveća konkurentnost", poručili su s Opus Arene.

