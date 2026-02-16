Koja se srpska pjevačica krije iza hrvatske pjesme na Eurosongu?

Ime Zorje ovih je dana u središtu pozornosti nakon što se doznalo da je upravo ona dio autorskog tima iza pobjedničke pjesme Dore 2026.

U fokusu pažnje hrvatske publike ovih je dana ime Zorja – glazbenice koja je kao autorica i kreativna suradnica postala dio tima iza pobjedničke pjesme ''Andromeda'' grupe Lelek, pobjednika ovogodišnje Dore i potencijalnog hrvatskog predstavnika na Eurosongu 2026. u Beču.

Pod umjetničkim imenom Zorja krije se Zorica Pajić (rođena 5. rujna 1996. u Beogradu), srpska pjevačica, tekstopiskinja i producentica, koja se glazbom bavi od najranije dobi.

Glazbeno obrazovanje počela je u osnovnoj glazbenoj školi, a nastavila studijem violine na Fakultetu muzičkih umjetnosti u Beogradu, što joj je pružilo snažnu tehničku podlogu uz razvijen vokal i scenski nastup.

Karijeru je gradila sudjelovanjima na regionalnim glazbenim natjecanjima – posebno se istaknula u popularnom talent-showu "Zvezde Granda", u kojem je osvojila publiku svojim glasom i interpretacijama.

Zorja je više puta bila aktivna i na izborima za Pesmu za Evroviziju u Srbiji. Godine 2022. natjecala se s pjesmom ''Zorja'' i osvojila visoko treće mjesto, a 2024. vratila se s pjesmom ''Lik u ogledalu'', također je završila na trećem mjestu.

Tijekom svoje karijere objavila je niz singlova poput ''Lutka od porcelana'', ''Želim'', ''Lavine'' i drugih te izgradila prepoznatljiv glazbeni izražaj koji spaja pop, etno i suvremene utjecaje.

Ove je godine Zorja zaslužila posebno mjesto u hrvatskoj glazbenoj priči – kao autorica glazbe za pjesmu ''Andromeda'', koju izvodi grupa Lelek i koja je pobjedila na Dori 2026. O čemu govori ''Andromeda'', čitajte OVDJE.

Uz Zorju u autorskom timu su i Tomislav Roso (tekst) te Filip Lacković, a Zorja je uz supruga, glazbenika i producenta Lazara Pajića dala ključan doprinos glazbenom dijelu pjesme.

Osim za ''Andromedu'', Zorja je s Lelek surađivala i za pjesmu ''Tane''.

