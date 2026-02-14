Spektakl godine je pred vratima: Tko će biti novi hrvatski predstavnik na Euroviziji?

Jedna pozornica, 16 snova i samo jedna pjesma koja će ponijeti pobjedu – večeras Hrvatska bira svog predstavnika za Euroviziju.
Nakon tjedana priprema, napetih polufinala i tisuća vaših glasova došlo je i vrijeme da Hrvatska odabere svog predstavnika za Euroviziju.
Pred nama je 16 izvanrednih kandidata, a svaki od njih večeras će dati svoje srce na ovoj pozornici, s jednom željom – osvojiti gledatelje i ponijeti titulu pobjednika Dore 2026.
1. Ananda
Ananda Foto: Neva Zganec/PIXSELL
2. Sergej
Sergej Foto: Darko Tomas / CROPIX
3. Noelle
Noelle Foto: PR
4. Alen Đuras
Alen Đuras Foto: Neva Zganec/PIXSELL
5. Irma
Irma - 2 Foto: Neva Zganec/PIXSELL
6. Lara Demarin
Lara Demarin Foto: Darko Tomas / CROPIX
7. Ema Bubić
Ema Bubić Foto: Neva Zganec/PIXSELL
8. Lima Len
Lima Len Foto: Neva Zganec/PIXSELL
9. Lana Mandarić
Lana Mandarić Foto: Neva Zganec/PIXSELL
10. Ritam Noir
Ritam Noir Foto: Darko Tomas / CROPIX
11. Marko Kutlić
Marko Kutlić Foto: Darko Tomas / CROPIX
12. Devin
Devin Juraj Foto: Darko Tomas / CROPIX
13. Lelek
LELEK Foto: Neva Zganec/PIXSELL
14. ToMa
ToMa, Dora 2026. Foto: Neva Zganec/Pixsell
15. Stela Rade
Stela Rade Foto: Neva Zganec/PIXSELL
16. Cold Snap
Cold Snap Foto: Neva Zganec/PIXSELL
