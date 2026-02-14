Spektakl godine je pred vratima: Tko će biti novi hrvatski predstavnik na Euroviziji?

Jedna pozornica, 16 snova i samo jedna pjesma koja će ponijeti pobjedu – večeras Hrvatska bira svog predstavnika za Euroviziju.

Pred nama je veliko finale Dore 2026.!

Nakon tjedana priprema, napetih polufinala i tisuća vaših glasova došlo je i vrijeme da Hrvatska odabere svog predstavnika za Euroviziju.

Pred nama je 16 izvanrednih kandidata, a svaki od njih večeras će dati svoje srce na ovoj pozornici, s jednom željom – osvojiti gledatelje i ponijeti titulu pobjednika Dore 2026.

1. Ananda

Ananda Foto: Neva Zganec/PIXSELL

2. Sergej

Sergej Foto: Darko Tomas / CROPIX

3. Noelle

Noelle Foto: PR

4. Alen Đuras

Alen Đuras Foto: Neva Zganec/PIXSELL

5. Irma

Irma - 2 Foto: Neva Zganec/PIXSELL

6. Lara Demarin

Lara Demarin Foto: Darko Tomas / CROPIX

7. Ema Bubić

Ema Bubić Foto: Neva Zganec/PIXSELL

8. Lima Len

Lima Len Foto: Neva Zganec/PIXSELL

9. Lana Mandarić

Lana Mandarić Foto: Neva Zganec/PIXSELL

10. Ritam Noir

Ritam Noir Foto: Darko Tomas / CROPIX

11. Marko Kutlić

Marko Kutlić Foto: Darko Tomas / CROPIX

12. Devin

Devin Juraj Foto: Darko Tomas / CROPIX

13. Lelek

LELEK Foto: Neva Zganec/PIXSELL

14. ToMa

ToMa, Dora 2026. Foto: Neva Zganec/Pixsell

15. Stela Rade

Stela Rade Foto: Neva Zganec/PIXSELL

16. Cold Snap

Cold Snap Foto: Neva Zganec/PIXSELL

