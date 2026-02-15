Čipkasta haljinica s prozirnim detaljima istaknula duge noge Jelene Rozge!

Jelena Rozga pretvorila je večer u slavlje ljubavi, a publika je s njom pjevala od prvog do posljednjeg stiha.

U Žminju je Valentinovo proteklo u znaku ljubavi, glazbe i odlične atmosfere – Jelena Rozga održala je koncert, a publika je uglas pjevala njezine najveće hitove.

Rozga je još jednom pokazala zašto je godinama jedna od najomiljenijih regionalnih pjevačica.

Jelena Rozga - 10 Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Jelena Rozga - 8 Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Na pozornicu je izašla u elegantnoj crnoj čipkastoj haljini koja je pratila liniju tijela i istaknula njezinu vitku figuru. Haljina dugih rukava, decentno prozirnih detalja i visokog ovratnika djelovala je sofisticirano, ali i zavodljivo – savršen odabir za večer posvećenu ljubavi.

Jelena Rozga - 4 Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Jelena Rozga - 2 Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Stajling je upotpunila sandalama na visoku petu koje su dodatno naglasile njezine duge noge. Minimalistički nakit i diskretan make-up stavili su naglasak na njezin prirodan izgled, ali i snažnu scensku energiju.

Jelena Rozga - 9 Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Jelena Rozga - 11 Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Jelena Rozga - 6 Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Fotografi su zabilježili i trenutak kada je od obožavatelja dobila cvijet, koji je dodatno obilježio večer u Žminju.

Jelena Rozga - 1 Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

