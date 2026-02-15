Čipkasta haljinica s prozirnim detaljima istaknula duge noge Jelene Rozge!

Jelena Rozga pretvorila je večer u slavlje ljubavi, a publika je s njom pjevala od prvog do posljednjeg stiha.
Rozga je još jednom pokazala zašto je godinama jedna od najomiljenijih regionalnih pjevačica.
Jelena Rozga - 10 Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Jelena Rozga - 8 Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Na pozornicu je izašla u elegantnoj crnoj čipkastoj haljini koja je pratila liniju tijela i istaknula njezinu vitku figuru. Haljina dugih rukava, decentno prozirnih detalja i visokog ovratnika djelovala je sofisticirano, ali i zavodljivo – savršen odabir za večer posvećenu ljubavi.
Jelena Rozga - 4 Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Jelena Rozga - 2 Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Stajling je upotpunila sandalama na visoku petu koje su dodatno naglasile njezine duge noge. Minimalistički nakit i diskretan make-up stavili su naglasak na njezin prirodan izgled, ali i snažnu scensku energiju.
Jelena Rozga - 9 Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Jelena Rozga - 11 Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Jelena Rozga - 6 Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Fotografi su zabilježili i trenutak kada je od obožavatelja dobila cvijet, koji je dodatno obilježio večer u Žminju.
Jelena Rozga - 1 Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Nedavno je emotivnim videom obilježila važnu obljetnicu. Više o tome pisali smo OVDJE.
