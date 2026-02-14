Kći bivšeg Vatrenog podijelila romantičan trenutak sa zgodnim suprugom: ''Baš kul fotka!''

Ljubav je ponovno u prvom planu na profilu Anamarije Asanović, koja je povodom Valentinova podijelila romantičnu fotografiju sa svojim zgodnim suprugom i još jednom oduševila pratitelje.
Poznata hrvatska dizajnerica i kći nogometne legende Aljoše Asanovića, Anamarija Asanović, i ove je godine zagrijala srca svojih pratitelja na društvenim mrežama.3 vijesti o kojima se priča živi po svom Jeste li primijetili što je Marko Kutlić radio dok je čekao proglašenje finalista Dore? bio je očev ponos Mladić koji je izgubio život u Sarajevu sin je poznatog glazbenika, ima i brata blizanca posebna fešta Šuput i Šime u noćnom izlasku: Pjevačica je markantnog Splićanina odvela na kultno mjesto
Povodom Valentinova, Anamarija je objavila novu fotografiju sa svojim suprugom, zadarskim ugostiteljem Ivanom Karačićem, na kojoj par pozira sretan i zaljubljen na svom vjenčanju.
Na Instagramu su im mnogi pratitelji odmah u komentarima uputili brojne čestitke i poželjeli im bračnu sreću.
''Baš kul fotka!'', ''Divna slika'', komentari su.
Anamarija Asanović sa suprugom - 2 Foto: Anamarija Asanović/Instagram
Pogledaji ovo Zanimljivosti Favoritkinja za pobjedu na Dori nije prošla u finale, je li trebala proći?
Podsjetimo, Anamarija i Ivan grijali su srca i prošle jeseni kada su zajedno obilježili prvu godišnjicu braka romantičnim bijegom u Istanbul, gdje su spojili poslovne obveze s proslavom njihove ljubavi te oduševili pratitelje nizom fotografija i kadrova iz prekrasnog grada na dvije obale.
Anamarija Asanović i Ivan Karačić - 1 Foto: Instagram
In Magazin: Anamarija Asanović - 3 Foto: DNEVNIK.hr
Par je sudbonosno ''da'' izrekao početkom listopada 2024. godine, u raskošnoj ceremoniji u Splitu, više detalja pročitajte OVDJE.
Galerija 13 13 13 13 13
Pogledaji ovo Celebrity Još uvijek zaljubljeni! Kate i William čestitali Valentinovo uz prisnu fotografiju
1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Lille u golišavoj majici usred veljače podigla temperaturu na Samoborskom fašniku!
1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Nekad i sad Prepoznajete li ju? Zvijezda domaćih serija riješila se zaštitnog znaka, dugo je nismo vidjeli
Pogledaji ovo Celebrity Finalist Dore i naš pjevač prvi put pokazao sinčića: ''Anđele moj sveti...''