Tko je bivši Vatreni koji preuzima klupu engleskog kluba? Oženio je nekadašnju misicu

Nakon bogate igračke i međunarodne trenerske karijere, Igor Tudor započinje novo, možda i najveće poglavlje svog života – preuzeo je klupu Tottenhama.
Dolazak u Premier ligu predstavlja jedan od najvećih izazova u njegovu trenerskom putu, ali i potvrdu statusa koji je godinama gradio u europskom nogometu.
Igor Tudor (rođen 16. travnja 1978. u Splitu) jedna je od najpoznatijih hrvatskih nogometnih ličnosti posljednjih desetljeća. Karijeru je započeo u omladinskom pogonu Hajduka Split, odakle je brzo prešao u velike europske vode — ponajprije u torinski Juventus, gdje je proveo devet godina i stekao reputaciju čvrstog i pouzdanog središnjeg braniča. Tijekom igračke karijere bio je standardni reprezentativac Hrvatske i upisao 55 nastupa za Vatrene, sudjelujući na velikim natjecanjima poput Svjetskog prvenstva 1998. i Europskog prvenstva 2004.
Nakon povlačenja s terena, Tudor se vrlo brzo okrenuo trenerskom pozivu. Njegova karijera kao trenera vodila ga je kroz brojne izazove u klubovima diljem Europe: Hajduk Split, PAOK (Grčka), Galatasaray i Karabükspor (Turska), Udinese i Hellas Verona (Italija), Olympique Marseille (Francuska), Lazio (Italija), Juventus (u stručnom stožeru).
Poznat je po intenzivnom, agresivnom stilu igre i taktičkoj disciplini, a u više je navrata uspijevao stabilizirati momčadi u kriznim trenucima — upravo ono što ga sada čeka i u Londonu.
Iako je često pod reflektorima zbog sportskih uspjeha, Tudor privatni život čuva daleko od očiju javnosti. Oženjen je Stefanijom Tudor (rođ. Lešić), s kojom je u vezi još od kasnih devedesetih, a brak su sklopili 2005. godine nakon pet godina veze.
Stefanija je hrvatskoj javnosti poznata kao bivša manekenka i prva pratilja Miss Dalmacije, no nakon udaje odlučila se povući iz javnog života i posvetiti obitelji. Njihovo vjenčanje održano je u splitskoj konkatedrali svetoga Petra, a slavlje se nastavilo uz brojne prijatelje iz sportskog i društvenog svijeta.
Par ima troje djece — sina Roka te kćeri Miju i Evu — i unatoč brojnim selidbama zbog Tudorove karijere, obitelj mu je, kako je više puta isticao, najveća podrška i oslonac.
