Pogledajte lijepu gestu splitskog gradonačelnika za Valentinovo, obradovao je svoje sugrađanke

Valentinovo u Splitu ove je godine proteklo u znaku crvenih ruža i lijepih iznenađenja – splitski gradonačelnik Tomislav Šuta odlučio je osobno razveseliti sugrađanke simboličnim znakom pažnje.
Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta obilježio je Valentinovo na poseban i simboličan način – šetajući gradom i dijeleći crvene ruže ženama.
Uz osmijeh i kratko druženje, Šuta je brojnim Splićankama uljepšao dan malim znakom pažnje. Ruže je dijelio na gradskim ulicama, ispred trgovina, ali i u pekarnici, gdje je zaposlenici poklonio cvijet kao zahvalu za svakodnevni trud i rad.
Građanke nisu skrivale iznenađenje i oduševljenje, a mnoge su zastale kako bi se fotografirale s gradonačelnikom i kratko porazgovarale. Crvena ruža, simbol ljubavi i pažnje, bila je lijepa gesta kojom je Šuta želio poslati pozitivnu poruku uoči Dana zaljubljenih.
Fotografije s druženja podijelio je i na svom Instagram profilu, uz poruku:
''Neka vas na Valentinovo, ali i svakoga dana, vode mali znakovi pažnje, poštovanje i ljubav prema onima koji su vam najvažniji.''
Ova gesta izazvala je brojne pozitivne reakcije pratitelja, a mnogi su istaknuli kako su upravo ovakvi trenuci jednostavnosti i neposrednosti ono što građani najviše cijene.
Tko je supruga splitskog gradonačelnika? Njihova ljubavna priča počela je u studentskim danima, više pročitajte OVDJE.
