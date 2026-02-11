Tko je supruga splitskog gradonačelnika? Njihova ljubavna priča počela je u studentskim danima

Tomislav i Matilda Šuta rado su pozirali fotografima, a zgodna plavuša njegova je najveća podrška u svim izazovima.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta sa suprugom Matildom bio je među uzvanicima na posebnoj pretpremijeri kultne opere "Kraljica lopte" u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu.

Gradonačelnik Splita za ovu je prigodu odabrao elegantno tamno odijelo s klasičnom kravatom, dok je njegova lijepa supruga zablistala u sofisticiranoj kombinaciji – svilenkasta bluza u nježnoj, puderastoj nijansi savršeno se uklopila s crnim hlačama visokog struka.

Tomislav Šuta, Matilda Šuta Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Par je djelovao skladno i odlično raspoloženo te su spremno pozirali fotografima.

Inače, Matilda je diplomirana ekonomistica, a s Tomislavom se upoznala tijekom studija financija na Ekonomskom fakultetu. U braku su od siječnja 2008. godine i zajedno imaju troje djece: Zvonimira, Lauru i Klaru.

Tomislav i Matilda Šuta Foto: Nikola Vilic / CROPIX

Šuta je više od 16 godina radila u splitskoj gradskoj upravi, gdje je obnašala funkciju savjetnice za financije. Također je bila članica Vijeća za strategiju razvoja Splita i sudjelovala u Smart City projektu.

U siječnju 2025. godine odlučila je dati otkaz u gradskoj upravi kako bi se posvetila obiteljskom poduzeću Financial Office, koje je osnovao njezin suprug. Preuzela je upravljanje tvrtkom nakon što je Tomislav Šuta zbog saborskog mandata morao privremeno napustiti poslovanje.

Tomislav Šuta i supruga Matilda - 6 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

Tomislav Šuta i supruga Matilda - 5 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Više detalja o supruzi splitskog gradonačelnika pročitajte OVDJE.

Tomislav Šuta i supruga Matilda - 2 Foto: Tom Dubravec / CROPIX

