Srpski miljenik žena se pohvalio najljepšim vijestima, jedan detalj krije od javnosti

Srpski glazbenik, koji se natjecao i na srpskom izboru za pjesmu za Eurosong, postao je otac i na Instagramu otkrio ime svog nasljednika.

Mladi srpski glazbenik Đorđe Ćulafić na društvenim se mrežama pohvalio najljepšim vijestima.

Naime, postao je otac, a u objavi na Instagramu otkrio je ime svoga nasljednika.

''Damjan Ćulafić - 10.02.2026'', napisao je kratko uz fotku na kojoj pozira u poderanoj maijci, a čestitke ispod objave nizale su se jedna za drugom.

Đorđe Ćulafić Džordži Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Je li Kurt Cobain ubijen? Nove forenzičke tvrdnje ponovno rasplamsale teorije zavjere

Inače, glazbenik poznatiji pod umjetničkim imenom Džordži ranije je za srpske medije pričao kako ga veseli nova životna uloga, ali majku svoga sina vješto krije od javnosti.

Đorđe Ćulafić Džordži Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Marko Livaja u nesvakidašnjem izdanju: U izlasku bez supruge privukao pozornost

A tko je ovaj glazbenik, kojeg nazivaju novim srpskim miljenikom žena, pročitajte OVDJE.

Galerija 2 2 2 2 2

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Nekad i sad Legendarnog glumca i dalje proganja nerazjašnjena smrt supruge, čudne okolnosti ni danas nikome nisu jasne

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Zanimljivosti Tko je ljepotica iz realityja i ovogodišnja zvijezda Eurosonga? Dolazi iz slavne obitelji!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Sekunda do katastrofe: Nezgoda s kostimom umalo ih je koštala fijaska na Olimpijskim igrama