Novi dokumenti o Epsteinu otkrivaju razmjere povezanosti: Bivša supruga princa šuti, ali priprema povratak

Nakon novih Epsteinovih dokumenata Sarah Ferguson povukla se iz javnosti i boravi izvan Velike Britanije, no već planira povratak i traži novi PR tim.
Bivša vojvotkinja od Yorka trenutačno boravi izvan Ujedinjenog Kraljevstva. Nedavno je provela nekoliko dana u francuskim Alpama, a potom otputovala u Ujedinjene Arapske Emirate. Ondje je vrijeme provodila i s mlađom kćeri, princezom Eugenie, koja je u Dohi sudjelovala na umjetničkom sajmu u sklopu svog posla u galeriji Hauser & Wirth.
Iako su novi e-mailovi otkrili koliko je blisko i dugo bila u kontaktu s Epsteinom, uključujući molbe za financijsku pomoć, Ferguson nije javno komentirala skandal ni uputila ispriku. Umjesto toga, prema navodima izvora bliskih obitelji, već planira povratak u Ujedinjeno Kraljevstvo i traži novi PR tim, koji bi joj pomogao u obnovi reputacije.
"Moram se vratiti na posao. Treba mi novac", navodno je rekla prijateljima.
Zanimljivo je da u tim planovima nema mjesta za njezina bivšeg supruga, Andrewa Mountbatten-Windsora. Iako su desetljećima nakon razvoda živjeli pod istim krovom u Royal Lodgeu, sada se navodno planira distancirati od njega. Andrew bi se trebao preseliti na imanje Sandringham, dok Sarah želi ostati u području Windsora, gdje razmatra kupnju ili najam vlastitog doma.
Unatoč tomu što protiv nje nema kaznenih optužbi, javnost je uznemirena detaljima njezine dugogodišnje povezanosti s Epsteinom. Dodatno je zabrinuta i zbog činjenice da su u sve uvučene njezine kćeri, princeze Beatrice i Eugenie, čija su imena navodno uklonjena s pojedinih društvenih i humanitarnih događanja.
Hoće li Sarah Ferguson uspjeti u svom velikom povratku ili je javnost već donijela sud? Jedno je sigurno – bivša vojvotkinja ne planira ostati u sjeni.
