Novi dokumenti o Epsteinu otkrivaju razmjere povezanosti: Bivša supruga princa šuti, ali priprema povratak

Nakon novih Epsteinovih dokumenata Sarah Ferguson povukla se iz javnosti i boravi izvan Velike Britanije, no već planira povratak i traži novi PR tim.

Nakon što su novi dokumenti vezani za Jeffreyja Epsteina ponovno uzdrmali britansku javnost, Sarah Ferguson povukla se iz javnosti, ali, čini se, samo privremeno.

Bivša vojvotkinja od Yorka trenutačno boravi izvan Ujedinjenog Kraljevstva. Nedavno je provela nekoliko dana u francuskim Alpama, a potom otputovala u Ujedinjene Arapske Emirate. Ondje je vrijeme provodila i s mlađom kćeri, princezom Eugenie, koja je u Dohi sudjelovala na umjetničkom sajmu u sklopu svog posla u galeriji Hauser & Wirth.

Iako su novi e-mailovi otkrili koliko je blisko i dugo bila u kontaktu s Epsteinom, uključujući molbe za financijsku pomoć, Ferguson nije javno komentirala skandal ni uputila ispriku. Umjesto toga, prema navodima izvora bliskih obitelji, već planira povratak u Ujedinjeno Kraljevstvo i traži novi PR tim, koji bi joj pomogao u obnovi reputacije.

"Moram se vratiti na posao. Treba mi novac", navodno je rekla prijateljima.

Zanimljivo je da u tim planovima nema mjesta za njezina bivšeg supruga, Andrewa Mountbatten-Windsora. Iako su desetljećima nakon razvoda živjeli pod istim krovom u Royal Lodgeu, sada se navodno planira distancirati od njega. Andrew bi se trebao preseliti na imanje Sandringham, dok Sarah želi ostati u području Windsora, gdje razmatra kupnju ili najam vlastitog doma.

Unatoč tomu što protiv nje nema kaznenih optužbi, javnost je uznemirena detaljima njezine dugogodišnje povezanosti s Epsteinom. Dodatno je zabrinuta i zbog činjenice da su u sve uvučene njezine kćeri, princeze Beatrice i Eugenie, čija su imena navodno uklonjena s pojedinih društvenih i humanitarnih događanja.

Hoće li Sarah Ferguson uspjeti u svom velikom povratku ili je javnost već donijela sud? Jedno je sigurno – bivša vojvotkinja ne planira ostati u sjeni.

Novi dokumenti otkrili su njezine brojne hirove, koji bi se mogli okarakterizirati kao razmaženost. Više o tome pročitajte OVDJE.

Da je linija strpljenja odavno pređena, pokazao je Andrewov brat, kralj Charles, koji ga je preko noći izbacio iz dosadašnje rezidencije. Više o tome pročitajte OVDJE.

