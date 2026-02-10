Senzacija s leda ruši pravila i ispisuje povijest, a talent mu je u genima

Ilia Malinin danas je jedno od najvećih imena svjetskog umjetničkog klizanja. Mladi Amerikanac uzbekistanskih korijena pomiče granice sporta i ispisuje novu povijest na ledu.

Aktualni svjetski prvak u umjetničkom klizanju Ilia Malinin ponovno je u središtu pažnje nakon što je na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini d’Ampezzo oduševio tehničkom savršenošću i inovacijama na ledu.

Američki klizač uzbekistanskih korijena, poznat pod nadimkom ''Quad God'', predvodio je reprezentaciju SAD-a u ekipnom natjecanju, a pritom je ušao u povijest izvedbom salta unatrag, elementa koji je bio zabranjen gotovo 50 godina. Video pogledajte OVDJE.

A tko je zapravo taj mladić?

Ilia Malinin rođen je 2. prosinca 2004. godine u Fairfaxu u američkoj saveznoj državi Virginiji, a odrastao je u obližnjem gradu Vienni. Danas ima 21 godinu. Umjetničkim klizanjem počeo se baviti vrlo rano, već sa šest godina, a ljubav prema ledu bila mu je gotovo zapisana u genima, Olympics.com.

Naime, njegovi roditelji, Tatjana Malinina i Roman Skornjakov, bili su vrhunski umjetnički klizači i olimpijci. Oboje je nastupalo za Uzbekistan na Zimskim olimpijskim igrama – Roman 1998. u Naganu i 2002. u Salt Lake Cityju, a Tatjana je u Naganu osvojila osmo mjesto. Nakon završetka karijera preselili su se u Sjedinjene Američke Države, gdje je Ilia i rođen, piše Good Housekeeping.

Na međunarodnoj sceni prvi se put pojavio 2019. godine, kada je debitirao na Svjetskom juniorskom prvenstvu. Od tada njegova karijera bilježi stalan uzlet, a svijet klizanja vrlo brzo ga je prepoznao kao izniman talent.

Prijelomni trenutak dogodio se 2022. godine, kada je izveo nešto što se godinama smatralo nemogućim – četverostruki aksel u službenom natjecateljskom programu. Taj potez promijenio je percepciju muškog umjetničkog klizanja i označio početak nove ere. Malinin je postao simbol tehničke hrabrosti i fizičke izdržljivosti, klizač koji ne prihvaća postojeće granice, već ih neprestano pomiče.

''Isprva su moji roditelji i drugi ljudi mislili da sam lud kad sam rekao da želim doskočiti četverostruki aksel. Nisu vjerovali da ću to moći. Ljudi su mi govorili: 'Mislim da u svom životu neću vidjeti četverostruki aksel'", izjavio je za Vanity Fair.

U sezonama koje su uslijedile njegov uspon bio je nezaustavljiv. Osvojio je naslov svjetskog prvaka, niz medalja na najvećim natjecanjima i reputaciju sportaša čiji su programi sinonim za ekstremnu tehniku, ali i sve izraženiji umjetnički izraz.

Unatoč svjetskoj slavi i ogromnoj pozornosti, Ilia vodi iznenađujuće skroman i prizeman privatni život. Poznato je da je student Sveučilišta George Mason, gdje studira društvene znanosti. Kad nije na ledu ili na fakultetu, opušta se kod kuće – i to u društvu svojih dviju mačaka, Mysti i Miu Miu.

