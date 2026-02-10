Milijuni prate najljepšu sportašicu svijeta, čija ljubavna priča je počela neočekivanom porukom

Jutta Leerdam osim sportskih uspjeha, pažnju javnosti plijeni i ljubavnom vezom, ali i sadržajem na društvenim mrežama.
Nova olimpijska pobjednica u brzom klizanju na 1000 metara je Jutta Leerdam, nizozemska sportašica koja već godinama privlači pozornost ne samo svojim izvanrednim sportskim uspjesima, već i izgledom te privatnim životom o kojem se često piše.3 vijesti o kojima se priča pogledajte video Mamić na koncertu folk-zvijezde grlio kćeri na veliki hit pjevačice, zajedno su pjevali za nju nema zime! "Snijeg se topi!" Ecija Belošević u čipkastom donjem rublju pozirala na hladnoći ''Gdje je odgovornost?'' Svećenik iz Novog Travnika pozvao na bojkot filma ''Svadba'', koji obara rekorde diljem regije!
A tko je ona?
Ova zanosna plavuša ima 27 godina, a brojni je znaju i kao zaručnicu američkog influencera i profesionalnog boksača Jakea Paula.
Njihova ljubavna priča započela je sasvim neočekivano – porukom na Instagramu. Kako je Jutta otkrila u dokumentarcu ''Countdown: Paul vs. Tyson'', Jake joj je poslao poruku.
Pogledaji ovo Celebrity Kakvo pojačanje! Zvijezda serija Nove TV stiže i u žiri showa "Tvoje lice zvuči poznato"
''Jake mi se javio na Instagramu i pitao me želim li gostovati u njegovom podcastu'', ispričala je Jutta.
''A ja sam rekla: ‘U redu, hajdemo to napraviti. Može biti dobro, može biti lijepo.''
No ono što je u početku izgledalo kao poslovni razgovor, brzo se pretvorilo u nešto puno više. Jutta priznaje da je ljubav uhvatila potpuno nespremnu.
Pogledaji ovo Celebrity Plavuša koju povezuju s Rubenom objavila njihove nove fotke, jedna je posebno u fokusu
''Nikada, baš nikada nisam očekivala da ću izlaziti s njim – stvarno nikad. Naravno, nisam znala puno o njemu. Mogla sam samo pregledavati njegov Instagram i stvoriti mišljenje, kao i cijeli svijet. Ali on je potpuna suprotnost'', dodala je.
Nastavili su se družiti i ubrzo shvatili da imaju puno tog zajedničkog, a sve ostalo je prošlost. Ljubavnu priču zaokružili su u ožujku 2025. godine, kada je Jake kleknuo pred nju i postavio joj sudbonosno da. Zarukama su se pohvalili na društvenim mrežama idiličnim videom.
Leerdam je izgradila i iznimno uspješnu karijeru influencerice. Na Instagramu je prati čak 5,5 milijuna pratitelja, a svaka njezina objava izaziva velik interes.
Upravo zahvaljujući snažnoj prisutnosti na društvenim mrežama, Jutta je postala jedno od najprepoznatljivijih lica zimskih sportova.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Georgina pokazala djelić luksuznog života koji vodi s Ronaldom nakon što je postao prvi nogometaš milijarder
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity "Snijeg se topi!" Ecija Belošević u čipkastom donjem rublju pozirala na hladnoći
Pogledaji ovo Celebrity Veliki životni korak naše influencerice i njezinog partnera iz Srbije: ''Najstrašnija i najuzbudljivija odluka''