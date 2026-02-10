Milijuni prate najljepšu sportašicu svijeta, čija ljubavna priča je počela neočekivanom porukom

Jutta Leerdam osim sportskih uspjeha, pažnju javnosti plijeni i ljubavnom vezom, ali i sadržajem na društvenim mrežama.

Nova olimpijska pobjednica u brzom klizanju na 1000 metara je Jutta Leerdam, nizozemska sportašica koja već godinama privlači pozornost ne samo svojim izvanrednim sportskim uspjesima, već i izgledom te privatnim životom o kojem se često piše.

A tko je ona?

Ova zanosna plavuša ima 27 godina, a brojni je znaju i kao zaručnicu američkog influencera i profesionalnog boksača Jakea Paula.

Njihova ljubavna priča započela je sasvim neočekivano – porukom na Instagramu. Kako je Jutta otkrila u dokumentarcu ''Countdown: Paul vs. Tyson'', Jake joj je poslao poruku.

''Jake mi se javio na Instagramu i pitao me želim li gostovati u njegovom podcastu'', ispričala je Jutta.

''A ja sam rekla: ‘U redu, hajdemo to napraviti. Može biti dobro, može biti lijepo.''

No ono što je u početku izgledalo kao poslovni razgovor, brzo se pretvorilo u nešto puno više. Jutta priznaje da je ljubav uhvatila potpuno nespremnu.

''Nikada, baš nikada nisam očekivala da ću izlaziti s njim – stvarno nikad. Naravno, nisam znala puno o njemu. Mogla sam samo pregledavati njegov Instagram i stvoriti mišljenje, kao i cijeli svijet. Ali on je potpuna suprotnost'', dodala je.

Nastavili su se družiti i ubrzo shvatili da imaju puno tog zajedničkog, a sve ostalo je prošlost. Ljubavnu priču zaokružili su u ožujku 2025. godine, kada je Jake kleknuo pred nju i postavio joj sudbonosno da. Zarukama su se pohvalili na društvenim mrežama idiličnim videom.

Leerdam je izgradila i iznimno uspješnu karijeru influencerice. Na Instagramu je prati čak 5,5 milijuna pratitelja, a svaka njezina objava izaziva velik interes.

Upravo zahvaljujući snažnoj prisutnosti na društvenim mrežama, Jutta je postala jedno od najprepoznatljivijih lica zimskih sportova.

