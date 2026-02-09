Neobični prizori sa Super Bowla: Jeste li uočili što su skrivali ovi grmovi?

Bad Bunny tijekom svog nastupa na Super Bowlu na zanimljiv način se dosjetio kako uključiti što više ljudi.

Velikom pobjedom Seattle Seahawksa nad New England Patriotsima u 60. izdanju Super Bowla zaključeno je još jedno izdanje NFL sezone. Prema prvim procjenama, više od 135 milijuna ljudi pratilo je nastup portorikanskog glazbenog genijalca Bad Bunnyja, koji je priredio spektakl za pamćenje.

Bad Bunnyjev nastup na poluvremenu Super Bowla 2026. uključivao je nekoliko cameo pojavljivanja slavnih osoba, poput Lady Gage, Rickyja Martina, Pedra Pascala, Karol G, Cardi B i drugih, no u samom setu bilo je još mnogo izvođača koje većina gledatelja uopće nije primijetila.

Bad Bunny - 3 Foto: Afp

Bad Bunny - 8 Foto: Profimedia

Bad Bunny - 7 Foto: Profimedia

Nekoliko videa snimljenih neposredno prije Bad Bunnyjeva halftime nastupa i nakon njega pokazalo je da je njegov set, sastavljen od gustog raslinja kako bi se dočarao krajolik Portorika, zapravo bio izrađen od stvarnih izvođača u kostimima.

Jedan takav može se naći i na Instagramu, a ispod njega bilo je šarolikih komentara.

Bad Bunny - 1 Foto: Afp

Bad Bunny - 2 Foto: Afp

"Šišanje trave više nikada neće biti isto. Što da sam ošišao i male ljude?!", "Kada se napokon isplati uloga stabla iz osnovnoškolske predstave", "Znači, kažete mi da sam mogao biti grm na koncertu Bad Bunnyja?", "Kostim za Noć vještica 2026. se pokreće", "Najbolji dio je što su blokirali pogled ljudima s najskupljim ulaznicama", "U biografiji: Uloga trave na Benito Bowlu", "Danas sam ošišao travu. Da sam znao da je ovo način kako se uvući na utakmicu, a da te ne uhvate...", "Nastupao sam s Bad Bunnyjem, bio sam jedan od šećerne trske!", "To su bili ljudi?!", stoji među petstotinjak komentara, u kojima su se našli i sami plesači i njihovi članovi obitelji.

Majka jednog od sudionika otkrila je kako je jedan kostim težio gotovo 23 kg te da su više sati stajali u njima, a jedan sudionik objavio je i kako se pripremao za taj nastup.

Bad Bunny - 5 Foto: Profimedia

Bad Bunny - 2 Foto: Profimedia

Bad Bunny - 1 Foto: Profimedia

Bad Bunny za svoj halftime show imao je na raspolaganju samo trinaest minuta, a treća četvrtina utakmice Seahawksa i Patriotsa morala je započeti svega deset minuta nakon završetka njegova nastupa – što znači da se pozornica morala vrlo brzo ukloniti s terena.

THE FACT THAT THE BUSHES WERE PEOPLE IS JUST AMAZING LIKE HE ATE THIS SO BAD OMFG😭😭😭 pic.twitter.com/glIwzGkG6A — 𝗱𝗮𝗻𝗻𝘆🫧💚 (@beyoncegarden) February 9, 2026

Međutim, to nije uvijek bio slučaj. Produkcijski dizajn nastupa u poluvremenima Super Bowla oduvijek je bio složen i masivan, no to nikada nije uzrokovalo kašnjenja u nastavku NFL utakmice. Pa zašto je Bad Bunny odlučio učiniti svoj set toliko pokretnim?

Bad Bunny i Lady Gaga - 1 Foto: Profimedia

Bad Bunny - 3 Foto: Profimedia

Iako se tijekom prijenosa nije vidjelo da se ti izvođači pomiču, ima smisla da je Bad Bunny želio uključiti što više ljudi u svoj nastup. Bio je to pravi čin slavljenja zajedništva – i ne samo portorikanskih zajednica već opće ideje da su ljudi jači kada su zajedno.

The Ents showing up to take down Isengard pic.twitter.com/3f6095L6Xw — Conor Ryan (@ConorRyan_93) February 9, 2026

Bilo da se radi o slavnim osobama južnoameričkog podrijetla koje je pozvao za pozadinska pojavljivanja ili o porukama nade ispisanima na rekvizitima i ekranima, Bad Bunny je očito nastupio s jasnom svrhom koja je daleko nadilazila same riječi koje je pjevao.

