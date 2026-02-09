Možete li na prvu pogoditi koji je poznati Hrvat otac ovom hrvaču? Vratio se onom u čemu briljira!

Marko Milanović, sin predsjednika Zorana Milanovića, ponovno je stao na strunjaču nakon zahtjevne operacije kuka.
Veliku pozornost javnosti privukao je hrvač Marko Milanović, sin predsjednika Zorana Milanovića, koji se natjecanju vratio nakon operacije kuka.
Marko Milanović Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Milanovićev mladi sin sportom se bavi od djetinjstva. Iako je isprva trenirao džudo, nakon nekog vremena odlučio je promijeniti sport i baviti se hrvanjem – danas je član zagrebačkog HK-a Metalac.
Marko Milanović Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Iza njega su brojni uspjesi. Na stručnoj komisiji Hrvatskog hrvačkog saveza 2021. godine Marko je proglašen najboljim mladim kadetom.
Marko Milanović - 3 Foto: Marko Lukunic/Pixsell
Njegov dosad najveći sportski uspjeh je brončana medalja osvojena na Europskom prvenstvu za hrvače do 20 godina, održanom 2024. godine u Novom Sadu.
Inače, Marko je mlađi sin predsjednika Milanovića i Sanje Musić Milanović, koji su u braku od 1994. godine. Osim njega, par ima i sina Antu Jakova, a čime se on bavi, saznajte OVDJE.
Zoran Milanović s obitelji Foto: HINA/POOL/PIXSELL
