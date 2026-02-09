Možete li na prvu pogoditi koji je poznati Hrvat otac ovom hrvaču? Vratio se onom u čemu briljira!

Marko Milanović, sin predsjednika Zorana Milanovića, ponovno je stao na strunjaču nakon zahtjevne operacije kuka.

U zagrebačkoj Areni održao se međunarodni hrvački spektakl – UWW Grand Prix Ranking Series Zagreb Open 2026, koji je u hrvatsku metropolu doveo vrhunske borce iz cijelog svijeta.

Veliku pozornost javnosti privukao je hrvač Marko Milanović, sin predsjednika Zorana Milanovića, koji se natjecanju vratio nakon operacije kuka.

Milanovićev mladi sin sportom se bavi od djetinjstva. Iako je isprva trenirao džudo, nakon nekog vremena odlučio je promijeniti sport i baviti se hrvanjem – danas je član zagrebačkog HK-a Metalac.

Iza njega su brojni uspjesi. Na stručnoj komisiji Hrvatskog hrvačkog saveza 2021. godine Marko je proglašen najboljim mladim kadetom.

Njegov dosad najveći sportski uspjeh je brončana medalja osvojena na Europskom prvenstvu za hrvače do 20 godina, održanom 2024. godine u Novom Sadu.

Inače, Marko je mlađi sin predsjednika Milanovića i Sanje Musić Milanović, koji su u braku od 1994. godine. Osim njega, par ima i sina Antu Jakova, a čime se on bavi, saznajte OVDJE.

Zoran Milanović s obitelji

