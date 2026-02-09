William i Kate prvi put javno reagirali na skandal s Epsteinom, u koji je upleten brat kralja Charlesa

Princ William i Kate izrazili su duboku zabrinutost zbog Epsteinova skandala te poručili da su njihove misli uz žrtve.

Prvi put otkako su na vidljivo počeli izlaziti gnjusni detalji iz dokumentacije slučaja Jeffreyja Epsteina, u kojima se teško tereti donedavnog princa Andrewa Mountbattena-Windsora, oglasili su se njegov nećak princ William i njegova supruga Kate Middleton poručivši kako su "duboko zabrinuti".

Prijestolonasljednički par kazao je da su njihove misli i dalje usmjerene na žrtve dječjeg predatora i njegove globalne mreže.

Kate Middleton i princ William - 5 Foto: Profimedia

Njihova reakcija stigla je u trenutku kada je princ otputovao u Saudijsku Arabiju u službeni posjet toj pustinjskoj kraljevini. Time su se suprotstavili dugogodišnjoj bahatosti Andrewa Mountbatten-Windsora usred sve većih dokaza o njegovu dubokom prijateljstvu s pedofilom.

"Mogu potvrditi da su princ i princeza od Walesa duboko zabrinuti zbog daljnjih otkrića. Njihove misli ostaju usmjerene na žrtve", poručio je glasnogovornik Kensingtonske palače govoreći novinarima u saudijskoj prijestolnici Rijadu.

Kate Middleton i princ William - 3 Foto: Profimedia

Tom Cruise, Kate Middleton i princ William - 2 Foto: Afp

Te izjave odražavaju podršku kralja i kraljice brojnim žrtvama plodnog pedofila. Charles i Camilla postali su prvi visoki članovi kraljevske obitelji koji su javno izrazili podršku mnogim ženama i djevojkama koje su pretrpjele strašna zlostavljanja od Jeffreyja Epsteina.

Kate Middleton - 6 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Bad Bunny nadmašio sve rekorde: Ovo je najgledaniji nastup na Super Bowlu dosad!

S druge strane, Andrew nikada nije izrazio suosjećanje prema žrtvama zločina svog prijatelja te se navodi da je čak odbio odobriti priopćenja za javnost koja su izražavala i najopćenitiju podršku žrtvama zlostavljanja.

Prošlog listopada Charles i Camilla postali su prvi visoki članovi kraljevske obitelji koji su javno izrazili podršku brojnim žrtvama plodnog pedofila.

Princ William i Kate Middleton - 3 Foto: Profimedia

Kate Middleton i princ William - 8 Foto: Profimedia

"Njihova Veličanstva žele jasno istaknuti da su njihove misli i najdublje simpatije bile i ostat će uz žrtve i preživjele svih oblika zlostavljanja", poručili su kralj i kraljica, koji su jedva natjerali brata i šogora na odricanje kraljevskih titula. Na skandal se osvrnuo i treći brat, princ Edward, tijekom sudjelovanja u Q&A razgovoru s novinarima na Svjetskom samitu vlada u Dubaiju, kada je upitan o reakciji kralja i kraljice na to pitanje.

Kate Middleton i princ William - 4 Foto: Profimedia

Kate Middleton i princ William - 9 Foto: Profimedia

Iako je započeo sugerirajući da publiku možda "nimalo ne zanima" ta tema s obzirom na to da su ondje raspravljali o obrazovnoj politici, Edward je potom rekao: "Mislim da je uvijek iznimno važno zapamtiti žrtve i tko su žrtve u svemu ovome."

Williamova bivša strina Sarah Ferguson zahvaljujući Epsteinu godinama je živjela iznad svojih mogućnosti. Više o tome pročitajte OVDJE.

Da je linija strpljenja odavno pređena, pokazao je Andrewov brat, kralj Charles, koji ga je preko noći izbacio iz dosadašnje rezidencije. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Zvijezda Kumova u odvažnoj minici pokazala besprijekornu figuru: ''Kidaš!''

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Nekad i sad Mnogi je danas ne bi prepoznali, no ova elegantna dama nekoć je bila jedno od najpoznatijih lica televizije

Pogledaji ovo Celebrity Svećenik iz Novog Travnika pozvao na bojkot filma ''Svadba'', koji obara rekorde diljem regije!

Pogledaji ovo Celebrity Naš influencerski par romantičnim videom potaknuo šuškanja o najljepšim vijestima!