Jessicu Albu napali zbog plesnih pokreta na Super Bowlu: ''Ne može se ni ljuljati u ritmu''

Jessica Alba našla se na meti kritika zbog nesigurnog plesnog nastupa tijekom halftime showa Super Bowla uz Bad Bunnyja, a sam nastup ostao je zapamćen kao povijesni trenutak za latinoizvođače.

U noći s nedjelje na ponedjeljak u San Franciscu je održan Super Bowl LX, u kojem je veliku pobjedu nad New England Patriotsima ostvario Seattle Seahawks. U poluvremenu nastupao je portorikanski glazbeni genijalac Bad Bunny, priredio je spektakl za pamćenje.

Već preliminarni rezultati govore kako je u pitanju najgledaniji nastup na Super Bowlu u povijesti. Prema prvim podacima NBC-a, više od 135,4 milijuna gledatelja pratilo je nastup slavnog Portorikanca u poluvremenu, čime je nadmašio prošlogodišnji nastup Kendricka Lamara (133,5 milijuna).

Bad Bunny officially has the most-watched Super Bowl Halftime Show in history, with more than 135.4 MILLION viewers. pic.twitter.com/Y4oCOj8YD6 — Bad Bunny HQ (@BBPRTV) February 9, 2026

Bad Bunny na nastupu je okupio i neke slavne osobe koje su mnogi odmah prepoznali, a jedna od njih bila je i Jessica Alba, koja se našla na meti žestokih kritika. Iako je riječ o jednoj od najvećih sportskih i glazbenih pozornica na svijetu, gledateljima nije promaknulo da glumica, prema njihovom mišljenju, nije bila dorasla plesnom zadatku.

Jessica Alba - 1 Foto: Afp

Alba se pojavila na početku nastupa odjevena u bijeli korzet-top i traperice, okružena plesačima i poznatim gostima poput Cardi B, Pedra Pascala i Karol G. No, dok su ostali puni energije, mnogi su na društvenim mrežama primijetili da je Jessica djelovala nesigurno i suzdržano, uz minimalne pokrete.

Video pokreta pogledajte od 1:48 OVDJE.

Jesu li opravdane kritike? Za te godine u industriji, trebala je naučiti plesati

Pa to su pokreti milenijalaca

Nemam mišljenje Za te godine u industriji, trebala je naučiti plesati

Pa to su pokreti milenijalaca

Nemam mišljenje Ukupno glasova:

Jessica Alba - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Svećenik iz Novog Travnika pozvao na bojkot filma ''Svadba'', koji obara rekorde diljem regije!

"Jessica Alba je prevarantica! Ne može se ni ljuljati u ritmu", "Jessica Alba još uvijek ne zna plesati", "Dušo, glumila si u filmu 'Honey', zašto se ponašaš kao da ne znaš plesati?", bili su kritični komentatori na bivšem Twitteru.

Neki su se i našalili tvrdeći da je na pozornici bila samo zato što ju je pozvao prijatelj.

Jessica Alba - 1 Foto: YouTube Screenshot

Unatoč kritikama na račun Jessice Albe, Bad Bunnyjev nastup označio je povijesni trenutak – postao je prvi samostalni latinoizvođač koji je predvodio nastup u poluvremenu Super Bowla, svega tjedan dana nakon što je glazbenik osvojio Grammy za album godine, te je dodatno učvrstio svoj status globalne zvijezde.

Jessica Alba - 2 Foto: Profimedia

Jessica Alba - 2 Foto: Afp

I dok se o Bad Bunnyjevu uspjehu naveliko govori, Jessica Alba je, barem na društvenim mrežama, ostala upamćena po – plesnom razočaranju.

Veliku ulogu u nastupu je imala i Lady Gaga, o čemu više pročitajte OVDJE.

Koliko znate o Bad Bunnyju, provjerite OVDJE.

Koliko se sjećate svih velikih nastupa na Super Bowlu? Svoje znanje provjerite OVDJE.

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Naš influencerski par romantičnim videom potaknuo šuškanja o najljepšim vijestima!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Možete li na prvu pogoditi koji je poznati Hrvat otac ovom hrvaču? Vratio se onom u čemu briljira!

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Kumova u odvažnoj minici pokazala besprijekornu figuru: ''Kidaš!''

Pogledaji ovo Celebrity Maškare u Kolindinom kraju rekreirale njen polarni skok, fotke ju nasmijale: ''Kad mi je brat ovo poslao...''