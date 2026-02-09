Tko su kćeri Zdravka Mamića? Ponosni otac često se hvali uspjesima svojih ljepotica!

Ivu i Luciju Mamić rijetko viđamo u javnosti jer svoj privatni život drže daleko od medija, no fotografi su ih ranije snimili na jednoj svadbi.

Prizori s Jahorine ovih su dana preplavili društvene mreže, a u središtu pažnje našao se Zdravko Mamić u društvu svojih kćeri, Ive i Lucije, na koncertu Svetlane Ražnatović Cece.

Mamić je grlio i plesao sa svojim kćerima, a prizori Ive u pripijenoj haljini potknuli su nagađanja o prinovi. Više o tome pisali smo OVDJE.

Zdravko Mamić Foto: Damir Hajdarbasic/PIXSELL

A tko su sestre Mamić i čime se one bave?

Zdravko Mamić i kćeri - 1 Foto: Facebook

Poznato je da je 2017. godne Lucija diplomirala na koledžu Griffith u Dublinu, a pripala joj je i titula najbolje studentice generacije. Uvid u njezin privatni život tada je na Facebooku dao otac Zdravko, koji se pohvalio Lucijinim akademskim uspjehom.

"Danas sam najponosniji otac na svijetu, žrtva moje cijele obitelji i mene danas je dobila najljepšu nagradu jer je moja kćer Lucija diplomirala na Griffith College Dublin te je zbog izvanrednog uspjeha i zalaganja proglašena najboljom studenticom generacije. Zahvalan sam Bogu na ovom prekrasnom danu i svojoj obitelji na sreći koju mi svakog dana donose, jer obitelj je jedino pravo utočište u ovom bezdušnom svijetu", napisao je tada ponosni tata Zdravko.

Godine 2021. Mamić se pohvalio i akademskim uspjehom svoje najmlađe kćeri Ive. Kako je napisao, diplomirala je na švicarskom Glion Institute of Higher Education.

"Mudri ljudi kažu da su djeca naše najveće bogatstvo, a ja sam danas dočekao najveću životnu nagradu – nakon što je Mario završio studij ekonomije u Zagrebu, Lucija diplomirala magna cum laude u Dublinu, danas je moja najmlađa kći Iva diplomirala s izvrsnim uspjehom na švicarskom Glion Institute of Higher Education! Ponosan sam na svoje životno djelo, na svoju suprugu i obitelj koja je podigla troje uzornih, mladih i perspektivnih ljudi, jer je obrazovanje putovnica za bolju budućnost, a budućnost pripada onima koji se za nju spremaju danas", poručio je Mamić tada.

U srpnju 2022. objavljeno je i da je Iva suvlasnica tvrtke koja u Čitluku u Hercegovini vodi farme solarnih ćelija, pisao je Jutarnji list.

Lucija Mamić, Iva Mamić Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Sestrama Mamić društvene mreže su zaključane i rijetko ih se može vidjeti u javnosti. Ipak, fotografi su ih zajedno uhvatili 2022. na vjenčanju Dine Dragije i Tina Jedvaja u Varaždinu. Poznato je i da su bliske prijateljice supruge Matea Kovačića, Izabel Kovačić te da zajedno slave rođendane.

Mamić je kćeri dobio u braku s bivšom suprugom Marinom, a osim njih ima i sina Marija, kojeg je dobio u braku s prvom suprugom Nadom.

Zdravko i Marina Mamić Foto: Ronald Gorsic/Cropix

