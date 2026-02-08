Meghan Markle u solo izlasku: Haljina s moćnim šlepom dominirala je crvenim tepihom

Meghan Markle pojavila se sama na godišnjoj gala večeri Fifteen Percent Pledge u Los Angelesu, gdje je njezino modno izdanje privuklo veliku pažnju javnosti.
Meghan Markle pojavila se sama na godišnjoj donatorskoj gala večeri Fifteen Percent Pledge, održanoj u Los Angelesu, i bez imalo sumnje bila jedna od najzapaženijih gošći večeri.
Vojvotkinja od Sussexa zablistala je u elegantnoj, nježno ružičastoj haljini bez naramenica, koju je upotpunio impozantan crni baršunasti šlep koji se dramatično vukao crvenim tepihom.
Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia
Meghan Markle - 5 Foto: Profimedia
Na fotografijama s događaja vidi se samouvjerena i opuštena Meghan, koja je pozirala fotografima s osmijehom, ističući figuru u krojenoj haljini sa srcolikim izrezom. Posebnu pažnju privukli su voluminozni crni rukavi šlepa, koje je vješto uskladila s crnim salonkama i upečatljivim naušnicama.
Meghan Markle - 1 Foto: Profimedia
Meghan Markle - 4 Foto: Profimedia
Haljina je izrađena po mjeri, a potpisuje je dizajner Charles Harbison iz Harbison Studija, luksuznog njujorškog brenda ženske mode.
Meghan Markle - 6 Foto: Profimedia
Gala večer bila je posvećena zakladi Fifteen Percent Pledge, koja se zalaže za stvaranje održivih mreža u kojima crnačka poduzeća mogu rasti i napredovati. Organizaciju je osnovala kanadska kreativna direktorica Aurora James, a naziv zaklade odnosi se na činjenicu da crnci čine 15 posto stanovništva Sjedinjenih Američkih Država.
Među uzvanicima su se pojavila i brojna poznata lica, uključujući supermodel Winnie Harlow, pjevačicu Chloe Bailey te slavnog stilista Lawa Roacha. Događaj je održan u sklopu Mjeseca crnačke povijesti, koji se u SAD-u obilježava u čast postignuća i doprinosa crnačke zajednice.
