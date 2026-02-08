Meghan Markle u solo izlasku: Haljina s moćnim šlepom dominirala je crvenim tepihom

Meghan Markle pojavila se sama na godišnjoj gala večeri Fifteen Percent Pledge u Los Angelesu, gdje je njezino modno izdanje privuklo veliku pažnju javnosti.

Vojvotkinja od Sussexa zablistala je u elegantnoj, nježno ružičastoj haljini bez naramenica, koju je upotpunio impozantan crni baršunasti šlep koji se dramatično vukao crvenim tepihom.

Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 5 Foto: Profimedia

Na fotografijama s događaja vidi se samouvjerena i opuštena Meghan, koja je pozirala fotografima s osmijehom, ističući figuru u krojenoj haljini sa srcolikim izrezom. Posebnu pažnju privukli su voluminozni crni rukavi šlepa, koje je vješto uskladila s crnim salonkama i upečatljivim naušnicama.

Meghan Markle - 1 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 4 Foto: Profimedia

Haljina je izrađena po mjeri, a potpisuje je dizajner Charles Harbison iz Harbison Studija, luksuznog njujorškog brenda ženske mode.

Meghan Markle - 6 Foto: Profimedia

Gala večer bila je posvećena zakladi Fifteen Percent Pledge, koja se zalaže za stvaranje održivih mreža u kojima crnačka poduzeća mogu rasti i napredovati. Organizaciju je osnovala kanadska kreativna direktorica Aurora James, a naziv zaklade odnosi se na činjenicu da crnci čine 15 posto stanovništva Sjedinjenih Američkih Država.

Među uzvanicima su se pojavila i brojna poznata lica, uključujući supermodel Winnie Harlow, pjevačicu Chloe Bailey te slavnog stilista Lawa Roacha. Događaj je održan u sklopu Mjeseca crnačke povijesti, koji se u SAD-u obilježava u čast postignuća i doprinosa crnačke zajednice.

Nedavno je romantičnom gestom iznenadila svog supruga princa Harryja

