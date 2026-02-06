Tko je mladi glumac koji je postao novi Rambo? Proslavio se u romantičnoj komediji

Noah Centineo dio je glumačke industrije više od desetljeća, a sada ga očekuje uloga koja bi mogla promijeniti sve - ona mladog Ramba.

Noah Centineo u samo nekoliko godina prošao je put od simpatičnog tinejdžera iz romantičnih komedija do glumca kojem Hollywood povjerava velike akcijske franšize.

Danas ga mnogi vide kao novu generacijsku zvijezdu, a uskoro ga očekuje i jedna od najzahtjevnijih uloga dosad – mladi Rambo.

Rođen je 9. svibnja 1996. u Miamiju, na Floridi, a odrastao je u kreativnoj obitelji – majka mu je bila uključena u filmsku produkciju, što ga je rano približilo svijetu glume. Kao dijete selio se između Floride i Los Angelesa, a školovanje je završio upravo u Kaliforniji, gdje je i ozbiljnije krenuo graditi glumačku karijeru.

Prve uloge ostvario je početkom 2010-ih, najčešće u televizijskim serijama i Disneyjevskim projektima. Jedan od ranijih nastupa imao je u seriji "Austin & Ally", a šira publika primijetila ga je kada je preuzeo ulogu Isusa Adamsa Fostera u popularnoj seriji "The Fosters", gdje je zamijenio drugog glumca i zadržao ulogu do kraja serije.

Pravi proboj dogodio se 2018. godine, kada je Noah postao globalna zvijezda zahvaljujući Netflixu. U romantičnoj komediji "To All the Boys I’ve Loved Before" utjelovio je šarmantnog Petera Kavinskyja i praktički preko noći postao miljenik publike.

Uslijedili su filmovi "The Perfect Date" i nastavci uspješne romantične franšize, čime je stekao status jednog od najpopularnijih "rom-com" glumaca svoje generacije. Iako je bio svjestan opasnosti da ostane zarobljen u tom žanru, Centineo je vrlo brzo počeo tražiti ozbiljnije i fizički zahtjevnije uloge.

Kako bi se odmaknuo od imidža Netflixovog dečka, Noah je prihvatio akcijske projekte. Glumio je Atom Smashera u DC filmu "Black Adam", a potom i glavnu ulogu u Netflixovoj špijunskoj seriji "The Recruit", gdje je pokazao zreliju, ozbiljniju glumačku stranu.

Najveći izazov karijere tek ga čeka. Centineo je potvrđen kao glavni glumac u novom filmu o Rambu, koji će se fokusirati na mladog Johna Ramba prije događaja iz prvog filma. Uloga je iznimno zahtjevna – fizički, psihološki i simbolički – jer dolazi nakon legendarne interpretacije Sylvestera Stallonea.

Za ovu ulogu Centineo se intenzivno priprema, uključujući teške fizičke treninge i ozbiljan rad na dramskoj transformaciji, čime jasno daje do znanja da cilja na dugoročnu i ozbiljnu karijeru.

Za razliku od brojnih vršnjaka, Noah privatni život drži relativno diskretnim. Bio je povezivan s nekoliko poznatih imena iz svijeta zabave, ali rijetko javno govori o vezama. Otvoreno je govorio o važnosti mentalnog zdravlja, terapije i rada na sebi, čime je stekao dodatne simpatije mlađe publike.

Poznat je i po humanitarnom radu – suosnivač je zaklade Favored Nations, koja se bavi globalnim humanitarnim projektima.

Danas je Noah Centineo u fazi velike tranzicije karijere. Iza sebe ima romantične hitove koji su mu donijeli slavu, a ispred sebe ozbiljne akcijske i dramske projekte koji će pokazati koliko daleko može ići kao glumac.

Ako uspije u ulozi Ramba, Centineo bi vrlo lako mogao postati jedno od najprepoznatljivijih imena nove holivudske generacije – i dokaz da Netflixove zvijezde mogu prerasti u prave filmske ikone.

