Suprug Blanke Vlašić fotografijama s dvjema ženama izazvao mnoštvo pitanja

Ruben Van Gucht zbunio je javnost objavama na Instagramu u kojima se pojavljuje s Charlotte Van Looy i manekenkom Valentinom Besard, potaknuvši nova pitanja o svom privatnom životu.

Belgijski sportski novinar i suprug Blanke Vlašić, Ruben Van Gucht, ponovno je potaknuo nagađanja među pratiteljima objavom na društvenim mrežama.

U najnovijem Instagram postu osvrnuo se na svoj siječanj, a među nizom fotografija našla se i ona na kojoj pozira s belgijskom književnicom Charlotte Van Looy, s kojom ga već dulje vrijeme povezuju glasine o vezi i zajedničkom životu.

Posebnu pažnju privukli su i kadrovi dječaka za kojeg se pretpostavlja da je njegov i Blankin sin Mondo. Ipak, dodatnu zabunu unijela je sama Charlotte, koja je u komentaru naznačila 2019. godinu te dodala simbol povezanih karika, što je potaknulo sumnje da su pojedine fotografije nastale ranije.

Zbunjenost među pratiteljima dodatno je pojačana objavom na Rubenovu Instagram Storyju, gdje je podijelio fotografiju na kojoj pozira s manekenkom Valentinom Besard. Ta je objava otvorila nova pitanja o tome s kim Van Gucht trenutačno provodi vrijeme.

Ruben van Gucht Foto: Ruben van Gucht/Instagram

Ruben Van Gucht, Valentine Besard - 3 Foto: Profimedia

Podsjetimo, Ruben i Charlotte Van Looy ranije su se više puta zajedno pojavljivali u javnosti, uključujući putovanja u Sjedinjene Američke Države. Njihovi zajednički nastupi uslijedili su nakon što je Van Gucht otvoreno govorio o otvorenom braku s Blankom Vlašić. U međuvremenu se u javnosti pojavio i s 20-godišnjom Valentinom Besard, s kojom je viđen i na crvenom tepihu dodjele nagrade HLN Gouden Schoen.

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 5 Foto: Instagram

Vlašić je samo jednom reagirala na objave o svom braku i to kada je na novinarski upit poručila da nema komentara. Od sredine protekle godine ne nosi prsten, što je potaknulo nagađanja o razvodu. Par se vjenčao 2022., nakon čega su dobili sina Monda.

