Kad Meghan zaigra nogomet: Nova runda usporedbi s Kate Middleton!

Meghan Markle tijekom posjeta Jordanu zaigrala je nogomet i zabila gol u izbjegličkom kampu, a njezin sportski trenutak odmah je potaknuo usporedbe s Kate Middleton.

Meghan Markle pokazala je svoju natjecateljsku stranu tijekom dvodnevnog posjeta Jordanu, kada je u izbjegličkom kampu Za'atari zaigrala nogomet i zabila pogodak.

Bivša glumica, koja se s princem Harryjem nalazi na humanitarnom putovanju na poziv Svjetske zdravstvene organizacije, pridružila se skupini djevojčica na nogometnom treningu u centru za mlade kojim upravlja organizacija QuestScope. Na terenu s umjetnom travom, odjevena u široke hlače sivosmeđe boje i kaki majicu, Meghan se odlučila i sama okušati u udarcima na gol.

I dok je princ Harry, inače poznatiji kao ljubitelj ragbija, svoj udarac poslao ravno u ruke mlade vratarke, Meghan je snažno poslala loptu u mrežu i tako zaslužila pravo na hvalisanje. Nakon pogotka podigla je ruke u zrak i uz osmijeh uzela loptu, dok su je djeca izbjeglice, većinom raseljeni Sirijci, promatrala i bodrila.

Meghanin sportski trenutak odmah je potaknuo usporedbe sa šogoricom Kate Middleton. Tijekom gotovo 15 godina braka s princem Williamom, Kate je često viđena kako sudjeluje u sportskim aktivnostima na službenim događanjima, od ragbija i tenisa do hokeja na travi, ponekad čak i u haljinama i cipelama s punom petom.

Za razliku od Kate, poznate po dugogodišnjoj strasti prema sportu i pokroviteljstvu brojnih sportskih organizacija, Meghan rjeđe javno pokazuje sportske vještine, zbog čega njezin pogodak u Jordanu nije prošao nezapaženo.

Zanimljivo je i da Jordan ima posebnu simboliku za Kate. Njezina obitelj živjela je u Ammanu sredinom 1980-ih, a Walesovi su 2023. bili i gosti na vjenčanju jordanskog prijestolonasljednika. Meghan i Harry sada su, na neki način, zakoračili na teren koji je i za Kate osobno važan.

Nogometna scena bila je dio šireg humanitarnog programa. Meghan i Harry obišli su izbjeglički kamp Za’atari na sjeveru zemlje, gdje žive deseci tisuća raseljenih obitelji, te su sudjelovali u radionicama i susretima s mladima. Posjetili su i bolnicu u Ammanu te sudjelovali na okruglom stolu s predstavnicima Ujedinjenih naroda i diplomatskog zbora.

No upravo je spontani sportski trenutak, u kojem je Meghan bez zadrške uskočila na teren i zabila gol, dao cijelom posjetu dodatnu dozu osobnosti i natjecateljskog duha.

