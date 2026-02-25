Jedna poruka promijenila je sve, a luksuzne zaruke iznad oblaka zapečatile su njihovu ljubav

Model i slavni košarkaš svoju su ljubav započeli sasvim neočekivano, jednom porukom na društvenim mrežama. Danas su zaručeni i planiraju zajedničku budućnost nakon romantične prosidbe iznad oblaka.

Winnie Harlow danas je jedno od najprepoznatljivijih lica svjetske modne scene, no njezina ljubavna priča s NBA košarkašem Kyleom Kuzmom jednako je privukla pažnju javnosti kao i njezina karijera. Njihova romansa razvijala se postupno, a započela je, sasvim neočekivano, putem društvenih mreža.

Sve je krenulo u ožujku 2020. godine, na samom početku pandemije. Kuzma joj se javio putem Instagrama, a ona je kasnije u emisiji ''The Ellen DeGeneres Show'' ispričala kako je to izgledalo.

''Na početku karantene ponovno mi je poslao poruku. Jednostavno je odlučio pokušati. Bilo mi je to baš slatko. Odgovorila sam mu: 'Hej, kako ti prolazi karantena?'', rekla je svojedobno.

Zanimljivo je da to nije bio njegov prvi pokušaj. Kako je slavna manekenka otkrila, poslao joj je poruku i godinu dana ranije, no ona je nikada nije vidjela.

''Nemam pojma što se dogodilo s Instagramom, ali ta mi se poruka jednostavno nikad nije prikazala'', objasnila je.

Nakon što su napokon uspostavili kontakt, počeli su svakodnevno razgovarati. U to vrijeme Kuzma je igrao za Los Angeles Lakerse, dok je Harlow živjela u New Yorku. Veza na daljinu brzo se pretvorila u nešto ozbiljnije.

''Nakon mjesec dana doslovno smo bili na FaceTimeu po cijele dane. Tada mi je rekao: 'Moraš doći u Los Angeles'', prisjetila se u istoj emisiji.

U travnju 2020. započeli su vezu, i to daleko od očiju javnosti. Budući da je pandemija tek počela, Kuzma je organizirao privatni let kako bi je doveo k sebi. O tome je govorio u veljači 2023. u GQ-ovu Couples Quizu.

''Pandemija je tada tek krenula i nitko gotovo nije letio redovnim linijama. Sve je djelovalo nesigurno. Zato sam joj rekao da dođe privatnim letom. To je bio naš prvi susret uživo. Stvarno sam je želio vidjeti, a to je bio najsigurniji način. Tako je sve počelo'', ispričao je.

Harlow je za People u srpnju 2021. otkrila i kako su postali službeni par. Jedne večeri, dok se spremala za spavanje, Kuzma ju je iznenadio jednostavnom rečenicom.

''Bila sam kod njega i tada još nitko nije znao za nas. Spremala sam se za spavanje, a to kod mene traje dugo – serumi, njega, tuširanje… U jednom trenutku rekao je: 'Mogu li se maziti sa svojom djevojkom?' Zastala sam i pomislila: 'Djevojkom? Dobro… znači to je to.' Tako smo zapravo i postali par'', ispričala je.

Za prvo zajedničko Valentinovo u veljači 2021. Winnie je na Instagramu javno pokazala koliko joj znači. Nazvala ga je ''najboljim dečkom kojeg bi jedna djevojka mogla poželjeti'' i zahvalila mu što joj je ''rame za plakanje i ruka za držanje'', a sve jeostalo povijest.

Njihova je ljubav dobila novu dimenziju 13. veljače prošle godine, kada ju je Kuzma zaprosio. Nekoliko dana kasnije sretnu su vijest podijelili na Instagramu, a posebnu je pažnju privukao njezin zaručnički prsten s ovalnim dijamantom od 8,5 karata. Detalje prosidbe otkrili su za Vogue. Kuzma je kleknuo pred svoju dragu tijekom leta privatnim avionom na putovanju prema Turks i Caicosu, mjestu na kojem su proveli i svoj prvi zajednički odmor.

''Kad sam ušla u avion i vidjela ruže, balone, čokoladu i šampanjac, nisam ni pomislila da je riječ o prosidbi. Samo sam pomislila kako je to prekrasno iznenađenje za Valentinovo'', rekla je za Vogue.

Kuzma joj je zatim pročitao pjesmu koju je napisao za nju. U jednom joj je trenutku kroz glavu prošla misao da bi mogla biti riječ o prosidbi, ali nije htjela nagađati.

''Nisam tip osobe koja želi pokvariti iznenađenje pretpostavkama'', objasnila je, a sve joj je postalo jasno kada je pročitao posljednji stih u kojem ju je pitao hoće li biti njegova žena.

Od poruke na Instagramu do zaruka iznad oblaka – njihova priča pokazuje da ljubav ponekad pronađe put i u najneobičnijim okolnostima.

