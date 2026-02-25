Jedna poruka promijenila je sve, a luksuzne zaruke iznad oblaka zapečatile su njihovu ljubav

Pretraži
Piše H. L., Danas @ 06:00 Zanimljivosti komentari
Winnie Harlow, Kyle Kuzma Winnie Harlow, Kyle Kuzma Foto: Instagram

Model i slavni košarkaš svoju su ljubav započeli sasvim neočekivano, jednom porukom na društvenim mrežama. Danas su zaručeni i planiraju zajedničku budućnost nakon romantične prosidbe iznad oblaka.

Maja Šuput se pohvalila uspjehom sinčića Blooma
Ponosna mama Maja pohvalila se novim uspjehom sina Blooma: ''Opet oborio rekord!''
Ljubavna priča Winnie Harlow i Kyle Kuzma
Tko je Ramiro Muñoz, pomoćni trener Rijeke?
Tko je naočiti Španjolac na klupi Rijeke? U sjeni iznenadne drame dobio priliku karijere
Gdje su danas glumci iz serije "Stažist"?
Nakon 16 godina ponovno zajedno: Kako danas izgledaju omiljeni liječnici s malih ekrana?
Melissa i Joe Gorga mamile uzdahe na plaži u Miamiju: Pogledi su bili prikovani za njihova isklesana tijela
Pogledi na plaži bili su prikovani za isklesana tijela reality supružnika, temperatura je uz njih bila još vrelija
Energična Indira Levak o zdravstvenim problemima koji je muče:
Energična Indira Levak o zdravstvenim problemima koji je muče: ''Živcira me, pričamo o operaciji''
Šime Elez nakon Pariza s Majom Šuput doživio neočekivano iznenađenje
Šime Elez nakon Pariza s Majom Šuput doživio neočekivano iznenađenje: ''Kad ne provjeriš...''
Iris Livaja čestitala je rođendan sinu Lorenzu emotivnom objavom na Instagramu
Slavlje u domu Livajinih: Emotivna objava supruge Iris otkrila je veseli povod
Iva Ajduković intervju, uoči početak showa Tvoje lice zvuči poznato
Dugo je nije bilo, a sad se vraća u velikom stilu: Našu pjevačicu gledat ćemo u showu koji pomiče granice!
Anja Šovagović-Despot pohvalila se na Instagramu posebnim kazališnim trenutkom
Kakva čast! Na proslavu posebnog jubileja stigao i predsjednik Milanović s buketom cvijeća
Znate li kakvog psa ima Robert Prosinečki? U šetnji je potpuno zasjenio legendarnog vatrenog 6
Znate li kakvog psa ima Robert Prosinečki? U šetnji je potpuno zasjenio legendarnog vatrenog
Maja Šuput s partnerom Šimom javila se iz Pariza 4
Maja i Šime javili se iz grada ljubavi s romantičnim fotkama, evo što su radili!
Anja Šovagović-Despot pohvalila se na Instagramu posebnim kazališnim trenutkom 4
Kakva čast! Na proslavu posebnog jubileja stigao i predsjednik Milanović s buketom cvijeća
Saša Kovačević pokazao isklesano tijelo u novoj objavi na Instagramu 3
Na tijelu srpskog miljenika ocrtava se svaki mišić, njegove godine teško biste pogodili
vijesti
Pad aviona u Yeongjuu izazvao požar
Četvrti pad vojnog aviona u jednom danu: Srušio se F-16
Beba u Italiji preminula nakon što ju je otac u snu nehotice prignječio tijelom i ugušio
Stravična tragedija u susjedstvu: Otac zaspao s bebom, kad se probudio, bila je modra i bez zraka. Preminula je
Pao turski borbeni avion, pilot poginuo: Utvrđuju se uzroci
Pao borbeni avion kod autoceste, pilot poginuo: Utvrđuju se uzroci
show
zdravlje
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
Evo što se događa u vašem tijelu samo 2 sata nakon što pojedete đumbir
Evo što se događa u vašem tijelu samo 2 sata nakon što pojedete đumbir
Meningokokna sepsa: Koji su simptomi bakterije koju nosi jedan od 10 ljudi?
Meningokokna sepsa: Koji su simptomi bakterije koju nosi jedan od 10 ljudi?
zabava
Ljudi oduševljeni marketinškim trikom ispred Vjesnika! Jeste li primijetili?
Ljudi oduševljeni marketinškim trikom ispred Vjesnika! Jeste li primijetili?
Mozak treba vježbu, a ovaj kviz će pokazati jeste li ga zapustili
Mozak treba vježbu, a ovaj kviz će pokazati jeste li ga zapustili
"Mislila sam da je vrat": Objava potpuno zbunila gledatelje, što vidite na slici?
"Mislila sam da je vrat": Objava potpuno zbunila gledatelje, što vidite na slici?
tech
Lockheed Martin predstavio "Raptor 2.0", poboljšanu verziju jednog od najmoćnijih američkih borbenih zrakoplova
Lockheed Martin predstavio "Raptor 2.0", poboljšanu verziju jednog od najmoćnijih američkih borbenih zrakoplova
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Nije u pitanju nostalgija, nego nešto drugo: Raste potražnja za popularnim gadgetom iz prošlosti
Nije u pitanju nostalgija, nego nešto drugo: Raste potražnja za popularnim gadgetom iz prošlosti
sport
VIDEO Šokantan detalj s Bernabeua: Navijač Reala "mjerio živicu" u kameru uoči utakmice s Benficom
VIDEO Šokantan detalj s Bernabeua: Navijač Reala "mjerio živicu" u kameru uoči utakmice s Benficom
Real Madrid se oglasio u ponoć nakon šokantne scene: "Hitno ga izbacujemo iz kluba!"
Real Madrid oglasio se u ponoć nakon šokantne scene: "Hitno ga izbacujemo iz kluba!"
VIDEO Maskirani napadači u Banjoj Luci upali na tribinu i napravili kaos, ima ozlijeđenih
VIDEO Maskirani napadači u Banjoj Luci upali na tribinu i napravili kaos, ima ozlijeđenih
tv
Tajne prošlosti: Je li kriva za sve?
Tajne prošlosti: Je li kriva za sve?
Kumovi: Trudi li se previše?
Kumovi: Trudi li se previše?
Crno more: Zna tko joj je majka
Zna tko joj je majka
putovanja
Zamrznut u vremenu: Talijanski gradić u kojem su smjeli živjeti samo tvornički radnici i njihove obitelji
Zamrznut u vremenu: Talijanski gradić u kojem su smjeli živjeti samo tvornički radnici i njihove obitelji
Burgeri kakve još niste probali u Zagrebu: Novo mjesto za ljubitelje street fooda u centru grada
Burgeri kakve još niste probali u Zagrebu: Novo mjesto za ljubitelje street fooda u centru grada
Kao nacrtan: Gradić s čije tvrđave puca jedan od najljepših pogleda na Mediteran
Kao nacrtan: Gradić s čije tvrđave puca jedan od najljepših pogleda na Mediteran
novac
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
Ocjenjivački sud među 12 ponuđača izabrao projektanta mosta koji će povezati Split i Kaštela
Ocjenjivački sud među 12 ponuđača izabrao projektanta mosta koji će povezati Split i Kaštela
Forbesov ultimativni vodič kroz ruske oligarhe: Tko su ljudi koji su se obogatili u eri Vladimira Putina
Forbesov ultimativni vodič kroz ruske oligarhe: Tko su ljudi koji su se obogatili u eri Vladimira Putina
lifestyle
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
Traperice koje smo obožavali devedesetih hit su 2026. godine
Vraćaju se traperice koje smo nosile 90-ih, izdvojile smo 10 fantastičnih modela
Josipa Pavičić u gležnjačama bez prstiju i haljini bez naramenica
Josipa Pavičić: Ljetne gležnjače koje fantastično izdužuju noge, uskoro ćemo ih sve češće viđati
sve
