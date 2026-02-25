Saša Kopljar iznenadio pratitelje starom obiteljskom fotografijom: "Godine otišle u nepovrat"

Saša Kopljar na Instagramu je podijelio fotografiju iz obiteljskog albuma na kojoj pozira sa suprugom i djecom, a prizor iz mlađih dana odmah je privukao pozornost njegovih pratitelja.
Naime, na njoj pozira sa suprugom Renatom te njihovom djecom, kćeri Arianom i sinom Franom. U opis objave naš voditelj samo je stavio emotikon srca.
Saša Kopljar i supruga Renata - 2 Foto: Marko Lukunic/Pixsell
"Ajme, kako ste mladi i zgodni… Kud odoše godine, Bože mili", napisala je jedna pratiteljica u komentarima ispod objave.
Voditelj joj je kratko uzvratio uz emotikone koji plaču od smijeha:
"U nepovrat.'''
Saša Kopljar sa suprugom Renatom - 2 Foto: Ronald Gorsic/Cropix
Saša Kopljar sa suprugom Renatom - 3 Foto: Ronald Gorsic/Cropix
Saša Kopljar sa suprugom Renatom - 6 Foto: Biljana Gaurina/Cropix
Saša Kopljar sa suprugom Renatom - 2 Foto: Josip Moler/Cropix
Nedavno je Kopljar otkrio tajnu koju skriva voditeljski pult, pa dobro nasmijao svoje pratitelje. Više o tome pisali smo OVDJE.
Saša Kopljar i Marija Miholjek Foto: Borna Filic/Pixsell
