Saša Kopljar iznenadio pratitelje starom obiteljskom fotografijom: "Godine otišle u nepovrat"

Saša Kopljar na Instagramu je podijelio fotografiju iz obiteljskog albuma na kojoj pozira sa suprugom i djecom, a prizor iz mlađih dana odmah je privukao pozornost njegovih pratitelja.

Voditelj Dnevnika Nove TV Saša Kopljar razveselio je pratitelje na Instagramu objavom fotografije iz obiteljskog albuma.

Naime, na njoj pozira sa suprugom Renatom te njihovom djecom, kćeri Arianom i sinom Franom. U opis objave naš voditelj samo je stavio emotikon srca.

Saša Kopljar i supruga Renata - 2 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

"Ajme, kako ste mladi i zgodni… Kud odoše godine, Bože mili", napisala je jedna pratiteljica u komentarima ispod objave.

Voditelj joj je kratko uzvratio uz emotikone koji plaču od smijeha:

"U nepovrat.'''

Nedavno je Kopljar otkrio tajnu koju skriva voditeljski pult, pa dobro nasmijao svoje pratitelje. Više o tome pisali smo OVDJE.

