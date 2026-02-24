Ida Prester videom pokazala kakav odnos ima sa svekrvom: ''Beogradske snajke...''

Zajedničkim odlaskom u kino Ida Prester pokazala je koliko je bliska sa svojom svekrvom. Njihov nasmijani video otkrio je topao, opušten i prijateljski odnos.

Glazbenica i voditeljica Ida Prester još je jednom pokazala da privatne trenutke rado dijeli sa svojim pratiteljima.

Naime, Ida je na Instagramu podijelila video koji je otkrio da je u kino odvela svoju svekrvu Silvanu. Zajedno su otišle pogledati film ''Svadba'', koji obara rekorde gledanosti i puni kinodvoran.

Ida Prester Foto: Instagram

''Odvela svekrvu na Svadbu. Nona Silvana i ja smo bile beogradske snajke davno prije nego je to bilo moderno'', napisala je na Instagramu uz video iz kina.

Ida Prester - 1 Foto: Instagram

Inače, Prester trenutačno obnavlja obiteljsku kuću u Zagrebu te je već započela uređenje vrta koji krije brojne uspomene iz njezina djetinjstva. S pratiteljima je podijelila i prve kadrove buduće oaze mira, otkrivši kako će izgledati njezin zagrebački raj. Više oo tome pisali smo OVDJE.

Ida Prester - 2 Foto: Instagram

