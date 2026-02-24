Dugo je to planirao! Mario Petreković gradi obiteljsku kuću u mirnoj oazi nadomak metropole

Nakon dvije godine planiranja i tihe pripreme, Mario Petreković napokon je napravio veliki životni korak. Zajedno s partnericom Aleksandrom i njihovom dječicom započeo je gradnju obiteljske kuće u mirnoj oazi nadomak Zagreba, a prve trenutke s gradilišta podijelili su s pratiteljima na društvenim mrežama.

Mario Petreković i njegova partnerica Aleksandra Kramberger započeli su novo, veliko životno poglavlje – gradnju obiteljskog doma u Samoboru.

Naime, sretnu vijest podijelili su s pratiteljima na društvenim mrežama, gdje su otkrili da su nakon dvije godine planiranja napokon krenuli u realizaciju.

Mario Petreković Foto: Igor Soban/PIXSELL

''Cure, mama,tata i lopata! Prije dvije godine smo našli zemljicu, a danas smo lopatom krenuli u izgradnju naše kućice. Nacrtan projekt, bageri preuzeli, a mi navijamo'', osvanulo je na profilu kojega vodi Petrekovićeva partnerica, a prizore pogledajte OVDJE.

Mario Petreković Foto: Instagram

Par je, kako su dali naslutiti, još prije dvije godine pronašao zemljište, a sada su simbolično uzeli lopatu u ruke i označili početak radova i sve zabilježili zajedničkim fotografijama. Ispod objave javili su im se i njihovi pratitelji.

''San snova'', ''Sretno'', ''Ma je li moguće? Napokon'', ''Sretno, konačno akcija'', ''Sretno i da bude brzo gotova'', ''Prekrasno! Sretno u procesu'', dio je komentara s društvenih mreža.

In Magazin: Mario Petreković - 7 Foto: In Magazin

Iako detalje o samom izgledu doma zasad nisu otkrivali, jasno je da je riječ o dugoočekivanom projektu u koji su uložili mnogo vremena, strpljenja i emocija.

