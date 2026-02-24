Naš perspektivni mladi glumac prihvatio je izazov potpune transformacije: ''Iza svake maske i dalje ću biti ja!''

U novu sezonu showa Tvoje lice zvuči poznato stiže i jedno od najperspektivnijih mladih glumačkih imena – Lovro Juraga. Iako mu je tek 25, iza njega su zapažene kazališne i televizijske uloge, ali i iskustvo koje ga je naučilo strpljenju, radu i stalnom preispitivanju vlastitih granica. Pred njim je sada izazov potpune transformacije, a pred publikom prilika da ga upozna iz jedne drugačije, razigranije perspektive.

S 25 godina Lovro Juraga već ima ozbiljan profesionalni put iza sebe – kazališne daske, televizijske projekte i glazbene formate.

No unatoč iskustvu, o sebi govori kao o nekome tko je tek na početku. Uoči nove sezone showa Tvoje lice zvuči poznato, u kojem će se okušati u potpunim transformacijama, otkriva kako gleda na svoj razvoj, što ga pokreće i zašto vjeruje da je autentičnost najvažnija valuta u ovom poslu.

Kada govori o svojoj karijeri, ne postavlja si granice niti govori o ''dolasku na cilj'' – za njega je proces važniji od titula.

''Kroz život se vodim poslovicom "Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem". Smatram kako iz svakog projekta izlazim s nečim novim. Tako da moj odgovor je da mislim kako nikada neću prestati graditi put i učiti na svojim greškama i želim da tako bude što dulje''.

Lovro Juraga - 6 Foto: Privatan album

Gluma, svjestan je, nije stabilna profesija. Neizvjesnost je konstanta, ali i gorivo.

''Moram se nositi s tim. To je nešto što sam izabrao, a neizvjesnost je dio posla. To je zapravo nešto što mislim da i pokreće svakog glumca, želja za radom i iščekivanje što je sljedeće''.

Iako mlad, iza njega su projekti koji su ga snažno oblikovali – i profesionalno i privatno. Posebno mjesto zauzima suradnja s bratom.

''Svaki od projekata koji sam radio do danas me oblikovao na svoji način. Glumački mislim da je to najviše napravila posljednja predstava s kojom smo izašli u Aplauz Teatru. Radi se o predstavi 'Peti korak' koju sam radio sa svojim bratom Markom, kao redateljem, i kolegom Ronaldom Žlaburom kao partnerom na sceni. Brat mi je ovom ulogom dao najveći prostor do sad da se glumački izrazim. Moglo bi se reći i da me oblikovalo i na osobnoj razini jer sam surađivao s njim. Rad s nekim bliskim iziskuje puno živaca i odricanja i to mislim u najpozitivnijem smislu. Jako volim raditi s Markom. Projekt koji bi se mogao još istaknuti su Zvijezde pjevaju koje su me na neki način i "stvorile". Projekt koji me još oblikovao baš kao glumca je i mjuzikl Cabaret u režiji Lea Mujića. Tamo mi je, također, dan veliki prostor, a pošto se radi o mjuziklu bilo je tu i pjevanja i puno izmjena za što je potrebna velika koncentracija i strpljenje. Ovo su možda neki od projekata koji su imali najveći utjecaj na mene, ali svaki do danas mi je ostao u dobrom sjećanju i svaki kao neka svojevrsna lekcija'', priča nam Lovre.

Na pitanje o riziku ne govori kao netko tko je “stigao”, nego kao netko tko želi ostati otvoren svemu što dolazi.

Lovro Juraga - 4 Foto: Nova TV

''Pa smatram da sam i dalje na početku i da i dalje učim, a kako sam odgovorio i na prijašnje pitanje... želim učiti zauvijek pa neka tako i ostane. Otvoren sam za sve pa neka me iznenadi sve što me čeka'', priča nam.

Ulazak u Tvoje lice zvuči poznato za njega je bio intuitivan trenutak – spoj glume, pjevanja i transformacije.

''Odazvao sam se jer mi je nekako baš kliknulo da je trenutak za to. Volim pjevati, glumac sam, pa mi prirodno dolazi mijenjanje uloga i mislim da sam se za sad dobro snašao, ali pustio bih publici da sudi koliko je to, zapravo, dobro'', govori.

Lovro Juraga - 1 Foto: Nova TV

I dok show traži potpunu transformaciju, Lovre smatra da je nemoguće – i nepotrebno – potpuno pobjeći od sebe.

''Mislim da čovjek, bez obzira na to što ovaj format nalaže potpunu transformaciju, ne može u potpunosti pobjeći od sebe. Slično je kao u glumi. Glumac igra neko lice, ali iza toga i dalje stoji on. Ja ću jednu ulogu odigrati na jedan način, dok bi neki drugi kolega sigurno odigrao na potpuno drugačiji način. Tako mislim da je i s transformacijama u ovom showu. Uvijek smo to mi, natjecatelji, koji imitiramo i trudimo se postati netko drugi, neka domaća ili strana glazbena zvijezda'', kaže.

Najviše ga, priznaje, veseli sam proces promjene – fizičke i glumačke.

''Veseli me svaki aspekt ovog showa, ali, možda, ako moram odabrati, to bi bile same transformacije. Protetika mi je oduvijek bila zanimljiva tako da se tome jako veselim. Zanima me naravno i kako ću se ja snaći unutar svih transformacija. Veselim se jako svemu što nas čeka, a na meni je da i dam svoj maksimum u svakom zadatku, što ovim putem obećajem da i hoću'', kaže.

Lovro Juraga - 9 Foto: Privatan album

U industriji u kojoj je prilagodba često nužna, on kao prioritet ističe autentičnost.

''Ostati svoj je po meni jedna od najbitnijih stvari u ovom poslu. Ako nismo autentični i svoji, stvari postanu dosadne i jednolične, a to ne želimo. Ja se uvijek trudim bit ja i ne ići niz dlaku nikome. Pa sad hoće li se to nekome svidjeti ili ne, to je na publici i ljudima oko mene da sude'', smatra.

Kad nema kamera, proba i obaveza, bira jednostavne stvari koje pune baterije.

''U zadnje vrijeme se trudim samo dobro odmoriti da imam energije za odraditi sve obaveze. Kada sam slobodniji vrijeme trošim na šetnje prirodom, ispijanje kave na mjestima s lijepim pogledom, ako imam i više vremena volim i otići negdje. Nemam neke konkretne rituale u životu, volim biti organiziran, ali i ostati spontan u svemu što radim'', kaže.

Lovro Juraga - 7 Foto: Privatan album

Svjestan je i važnosti granice između javnog i privatnog.

''Važna je. Mislim da je zdravo zadržati svoj privatni život za sebe. Bitno je i podijeliti s ljudima tko si, naravno, ali mislim da mora postojati neka granica'', smatra.

Najčvršći oslonac oduvijek su mu obitelj i roditelji.

To su definitivno moji roditelji i moja obitelj. Uvijek su bili tu, uvijek su me podupirali u svemu što sam radio i jako sam im zahvalan na tome. Najviše sam im zahvalan na nekim stvarima koje su podržali bez obzira na to što su možda bile i krive i pustili me da sam shvatim da neke stvari nisu za mene.

Otvoreno govori i o ljubavi – bez zadrške i kalkulacija.

''Jesam i mislim da je to jedna od najbitnijih stvari u životu, ako ne i najbitnija. Imati tu jednu osobu s kojom dijeliš sve, kojoj možeš reći i svoju najdublju frustraciju i podijeliti svoju najveću sreću. Ljubav je po meni ono što nas sve pokreće. Kada imam nekoga pored sebe napravit ću sve za tu osobu, ali je bitno imati nekoga za koga znate i vjerujete da će to isto napraviti za vas. Ja Vam iskreno mogu reći da nikada nisam bio sretniji i da se nadam da će tako i ostati'', otkriva nam.

Lovro Juraga - 5 Foto: Nova TV

Planove ne sužava – vidi se u više smjerova, jednako predan svemu.

''Vidim se u svemu pomalo. Ne vidim se da radim samo i isključivo jedno od navedenog. Sve volim i trudit ću se uvijek balansirat između svih stvari. Naravno, to ne ovisi samo o meni, ali ja ću se uvijek truditi dati svoj maksimum''.

Iako kaže da nema neostvarenih želja, priznaje da postoje uloge koje bude maštu.

Nema, iskreno. Naravno da postoje uloge o kojima glumac mašta. Za mene bi to bila uloga Jokera ili nekog lika sličnog njemu. Stalno mi se po glavi vrzma to kako je Heath Ledger odigrao tu ulogu i volio bi se okušati u nečemu sličnom.

A iza profesionalne ambicije krije se kreativac širokih interesa.

Jako volim životinje. Obožavam se igrati sa svojom Rubi, ona je pas. Kao što sam rekao volim prirodu, volim putovat, otkrivat neke stvari koje nisam znao. Volim svirat klavir, iako sam u zadnje vrijeme dosta zaštekao u tome. Uz to volim i pisat stihove i izmišljat priče u svojoj glavi. Zapravo, volim raditi sve što je kreativno i što potiče kreativnost.

Lovro Juraga - 2 Foto: Privatan album

U Tvoje lice zvuči poznato ulazi spreman učiti, riskirati i dati maksimum. Ako je suditi po njegovoj energiji i iskrenosti, publika može očekivati transformacije koje će nositi njegov osobni pečat – jer, kako kaže, iza svake maske ipak stoji on.

