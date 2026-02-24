Srceparajuća priča iza smrti glumačke zvijezde: Zbog skupog liječenja sad se skuplja novac za njegove kćeri

Prijatelji Erica Danea, koji je preminuo od ALS-a, pokrenuli su prikupljanje novca za njegove kćeri.

Nakon tragične smrti Erica Danea u 54. godini života njegovi prijatelji pokrenuli su GoFundMe kampanju kako bi pružili financijsku podršku njegovim kćerima. Vijest je izazvala veliku pažnju javnosti, ali i podijeljene reakcije na društvenim mrežama.

Zvijezda serije "Uvod u anatomiju" i "Euforija" preminula je manje od godinu dana nakon što je javno otkrila da boluje od amiotrofične lateralne skleroze (ALS), progresivne i neizlječive bolesti živčanog sustava.

Eric Dane s kćerima - 2 Foto: Profimedia

Eric Dane s kćerima - 3 Foto: Profimedia

Prema izvorima bliskim obitelji, tijekom borbe s bolešću Dane se suočio s visokim medicinskim troškovima, što je bio jedan od ključnih razloga pokretanja kampanje.

GoFundMe je pokrenut ubrzo nakon njegove smrti, s početnim ciljem od 250.000 dolara. Zbog velikog odaziva i podrške cilj je ubrzo udvostručen na 500.000 dolara, a dosad je prikupljeno više od 425.000 dolara.

Kako su u opisu napisali Daneovi bliski prijatelji, ovom kampanjom željelo se osigurati stabilnost i sigurna budućnost za njegove dvije tinejdžerske kćeri, Billie (15) i Georgiju (13), koje je dobio u braku s Rebeccom Gayheart. Iako su se Dane i Gayheart razišli 2017. godine, ostali su u bliskim odnosima, a zbog njegove bolesti odustali su od finalizacije razvoda 2025. godine.

U opisu kampanje prijatelji su naglasili kako je Dane bio iznimno predan obitelji te da su njegove kćeri bile središte njegova svijeta, kao i da je bolest napredovala mnogo brže nego što je itko očekivao.

Eric Dane sa kćerima Foto: Profimedia

Patrick Dempsey i Eric Dane - 2 Foto: Profimedia

Eric Dane - 5 Foto: Profimedia

Među donatorima su i neka poznata imena iz industrije. Sam Levinson, kreator serije "Euforija" u kojoj je sudjelovao i Dane kao Cal Jacobs, donirao je 27.000 dolara, dok je producent Brad Falchuk uplatio 10.000 dolara.

Iako su mnogi izrazili podršku obitelji, dio javnosti doveo je u pitanje potrebu za prikupljanjem sredstava, ističući da je Dane bio uspješan i imućan glumac. Na društvenim mrežama pojavili su se komentari u kojima se propituje zašto multimilijunaš nije imao dovoljno osigurane financijske resurse za obitelj. S druge strane, Daneov blizak prijatelj Mike McGuiness javno je stao u obranu kampanje, istaknuvši kako su pandemija i teška bolest značajno utjecale na glumčevu karijeru i prihode te da, nažalost, nije uspio ostaviti obitelji sredstva kakva je želio.

Eric Dane - 2 Foto: Profimedia

Eric Dane - 4 Foto: Profimedia

Eric Dane - 5 Foto: Profimedia

Eric Dane - 6 Foto: Profimedia

Udovica Rebecca Gayheart zahvalila je svima na podršci kratkom porukom na društvenim mrežama: "Hvala svima."

ALS, poznat i kao Lou Gehrigova bolest, progresivno oštećuje živčani sustav, uzrokujući slabost mišića i paralizu. Trenutačno ne postoji lijek, a liječenje je usmjereno na ublažavanje simptoma i poboljšanje kvalitete života.

Pokretanje GoFundMe kampanje tako je postalo još jedan podsjetnik na težinu bolesti s kojom se Dane borio, ali i na snažnu podršku zajednice koja je stala uz njegovu obitelj u najtežim trenucima.

Koliko je bolest brzo napredovala, pokazuju i njegove fotografije u posljednjih godinu dana. Razliku pogledajte OVDJE.

Tko je bio bejzbolaš po kojem je bolest isprva nosila ime? Više o njemu saznajte OVDJE.

