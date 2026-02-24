Preminula 25-godišnja influencerica, zadesila ju je iznenadna bolest: ''Još prošli tjedan...''

Brazil je potresla tužna vijest o iznenadnoj smrti mlade influencerice Marije Rite Rodrigues da Silve, čiji su se pratitelji i prijatelji od nje oprostili dirljivim porukama na društvenim mrežama.

Beauty i fashion influencerica Maria Rita Rodrigues da Silva preminula je u 26. godini života nakon iznenadnog zdravstvenog hitnog stanja.

Tužnu vijest u subotu su potvrdili njezini roditelji emotivnom objavom na društvenim mrežama.

''S dubokom tugom objavljujemo smrt naše voljene kćeri Marije Rite. Nažalost, Mariju je zadesila iznenadna bolest i napustila nas je.''

Maria Rita Rodrigues da Silva - 3 Foto: Instagram

Maria Rita Rodrigues da Silva - 1 Foto: Instagram

Točan uzrok smrti zasad nije objavljen.

Maria je živjela u gradu São Bernardo do Campo u Brazilu, a na TikToku ju je pratilo više od 65.000 ljudi, dok je na Instagramu imala više od 11.000 pratitelja.

Redovito je objavljivala sadržaj vezan uz ljepotu i modu, dijelila selfije, napredak na svom putu mršavljenja te fotografije s putovanja, uključujući posjete Peruu i Urugvaju.

Maria Rita Rodrigues da Silva - 5 Foto: Instagram

Maria Rita Rodrigues da Silva - 8 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Veliko iznenađenje: Na Sanremo stiže hrvatska zvijezda sa svjetskom karijerom!

Brojni prijatelji i pratitelji oprostili su se od nje dirljivim porukama. Njezina prijateljica Lígia prisjetila se zajedničkih dana:

''Uvijek je bila tako divna osoba dok je sa mnom bila u studiju za šivanje i izradu krojeva na Likovnoj akademiji. Jako mi je žao.''

Jéssica je dodala: ''Bila je tako vedra duša, uvijek nasmijana, s karizmom kakvu nitko drugi nije imao. Kamo god bi došla, osvojila bi sve svojom toplinom i šarmom. Lijepa iznutra i izvana. Još uvijek mi je teško sve to shvatiti. Počivaj u miru, princezo.''

Na društvenim mrežama nizale su se poruke sućuti: ''Ne mogu vjerovati, počivaj u miru, dobili smo još jednu zvijezdu na nebu'', ''Sretan put, prijateljice moja, počivaj u miru'', ''Prošli tjedan bila si puna života i energije koju si samo ti imala. Počivaj u miru, Mari.''

Galerija 5 5 5 5 5

Pogledaji ovo Celebrity Novi šokantni navodi: Gola masaža u Buckinghamskoj palači plaćena kraljevskim novcem?

Pogledaji ovo Celebrity Dugo je nije bilo, a sad se vraća u velikom stilu: Našu pjevačicu gledat ćemo u showu koji pomiče granice!

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti Ljudi misle da ima 25: Istina o 59-godišnjaku koji je zbunio internet

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Jednostavno i iskreno: Omiljena hrvatska misica najnovijim potezom pokazala skromnost