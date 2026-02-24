Kakva nostalgija! Lana Klingor zapjevala hit koji ju je proslavio u E.T.-u, video je viralan

Ni tisućama kilometara daleko od Hrvatske Lana Klingor Mihić ne zaboravlja svoje glazbene korijene, a jedan taksi na Baliju nakratko je pretvorila u pravu koncertnu pozornicu.

Lana Klingor Mihić trenutačno uživa na egzotičnom putovanju na Baliju, no da ni na drugom kraju svijeta ne može pobjeći od glazbe – dokazala je simpatičnom situacijom iz taksija, koja je oduševila sve prisutne.

Naime, tijekom vožnje taksijem Lana se sa svojom ekipom našalila s vozačem i rekla mu da je pjevačica. No, umjesto da sve ostane na šali, Lana je odlučila dokazati da to nije samo priča te je spontano zapjevala veliki hit grupe E.T. ''Nemoj mi raditi to''.

Atmosfera u vozilu u sekundi se promijenila – taksi je postao mala koncertna pozornica, a Lana je sigurnim glasom i prepoznatljivom energijom sve vratila u neka druga vremena, u dane kada su hitovi E.T.-a harali top-ljestvicama i bili nezaobilazan dio svakog izlaska.

Sve je na društvenim mrežama podijelio naš influencer i plesač Luciano Plazibat.

''Tooooo'', ''Kako žena dobro izgleda'', ''Kakav throwback'', ''Hoćemo koncert!'', ''Hit bio i ostao'', ''Odlična'', pisali su oduševljeni gledatelji.

Podsjetimo, Lana je bila pjevačica E.T.-a od 2001. do 2005. Naslijedila je Vannu, a nakon Lane pjevačica je postala Katarina Rautek.

Lana Klingor Mihić - 5 Foto: Marko Miscevic/Cropix

Lana Klingor Mihić - 7 Foto: Neja Markičević/Cropix

Nakon E.T.-a Lana je krenula u solokarijeru, a potom se povukla s glazbene scene. No, da je često vuče nostalgija, priznala je za IN magazin, a vraća li se u glazbene vode, pogledajte OVDJE.

Lana Klingor Mihić - 2 Foto: Instagram

