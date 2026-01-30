Teška ispovijest Lane Klingor Mihić o samohranom majčinstvu: ''Nikad neću zaboraviti prvu šetnju...''

Poznata pjevačica i influencerica Lana Klingor Mihić dirnula je javnost iskrenom ispovijesti o razdoblju kada je postala samohrana majka, prisjećajući se situacije koja ju je slomila i rasplakala.

U razgovoru koji je dirnuo mnoge, Lana se vratila na početak te životne priče — periode kada je, kao mlada žena, morala sama brinuti o svom djetetu u iznajmljenom stanu, boreći se s nesigurnošću, strahom i osudama okoline. Prisjetila se trenutaka kada je nakon šetnje s kćeri jednostavno pustila suze i plakajući se pokušavala nositi s pritiskom novog, zahtjevnog života.

''Ja sam ušla u taj svoj mali iznajmljeni stan, moja mama je bila doma i trudila se da izgleda kao da je sve OK, a svi smo znali da nije OK. Nisam je htjela pustit iz ruku, Ali sam se strašno bojala, nisam znala ni kako da ju držim. Počela sam plakati kao kišna godina, ali to se plakanje nastavilo danima'', priznala je Lana, otkrivajući koliko su joj ti prvi mjeseci bili emocionalno i fizički iscrpljujući.

Lana Klingor Mihić - 2 Foto: Instagram

''Nikad u životu neću zaboravit tu prvu šetnju s kolicima, guram ta kolica, hladno mi je i gledam to svoje dijete i nemam kome reći ''Ajme, gle kak je slatka'', ispričala je te. U tom trenutku pomišljala je i na grozne scenarije, a više pogledajte u videu.

U tim trenucima najveću je podršku pronalazila u svojoj majci — čiji je zagrljaj često bio jedino utočište i sigurnost u kojima je pronalazila snagu da nastavi dalje.

Njena prvorođena Kiara prije nekoliko tjedana proslavila je 18. rođendan. Kako djevojka izgleda pogledajte OVDJE.

Lana je danas ponosna majka troje djece i priznaje kako ju je upravo to iskustvo — bez obzira na sve prepreke — oblikovalo u snažnu, empatičnu i zahvalnu osobu. Poručuje svima koji prolaze kroz slične izazove da nije sramota osjetiti slabost, te da je ponekad upravo kroz suze moguće pronaći vlastitu snagu.

Lana Klingor Mihić - 1 Foto: Instagram

Lana Klingor Mihić - 2 Foto: Instagram

Nedavno je u IN magazinu progovorila o estetskim zahvatima te mogućem povratku u glazbu. Intervju pogledajte OVDJE.

