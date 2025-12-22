Lana Klingor podijelila emotivne prizore s 18. rođendana kćeri: "Blagoslovljeni smo!"

Kiara Klingor, kći Lane Klingor Mihić, proslavila je 18. rođendan u krugu obitelji.
Kiara Klingor, najstarija kći Lane Klingor Mihić, proslavila je svoj 18. rođendan, a tim je povodom njezina majka na društvenim mrežama podijelila emotivne prizore iz obiteljskog slavlja.
Fotografije su otkrile toplu atmosferu i zajedništvo u krugu najbližih.
Lana, koja se danas uspješno bavi odnosima s javnošću, kćeri je uputila posebno dirljivu poruku.
"Prvorođena moja... sve ovo što si danas, je upravo ono za što sam molila, ali ni u najluđim snovima nisam mogla pretpostaviti da ćeš ispasti baš tako savršena", napisala je uz objavu.
Na fotografijama se Kiara pojavljuje okružena obitelji – uz majku, očuha Antu Mihića, djeda, sestrice te mlađe sestre Marlu i Miku. Lana je cijeli trenutak sažela kratkom, ali snažnom porukom: "Blagoslovljeni smo."
Lana je ranije otvoreno govorilao tome kako je vrlo mlada prošla kroz izazovno razdoblje i sama postala majka. Danas, u stabilnom braku s Antom Mihićem, s posebnom je zahvalnošću istaknula odnos koji su gradile godinama.
"Želim ti reći 'hvala'. Hvala što si malena hrabro u srce zaključala ono vrijeme koje smo provele same", poručila je kćeri.
Pratitelji su, kao i mnogo puta ranije, primijetili koliko Kiara nalikuje majci, a Lana kroz godine ne skriva ponos na mladu djevojku u koju je odrasla. Posebno ističe i važnost obiteljske podrške i ljubavi koju Kiara dobiva od očuha, koji joj je, kako se vidi iz objava, bio i ostao snažan oslonac.
