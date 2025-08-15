I pogled na more pao je u drugi plan pred pojavom Lane Klingor Mihić u bikiniju!

Lana Klingor Mihić na Palmižani je oduševila pratitelje fotografijom u plavom bikiniju.

Bivša pjevačica, danas uspješna influencerica koja fantastično plovi kulinarskim vodama, Lana Klingor Mihić (44), ovog ljeta uživa na predivnoj Palmižani, a svojim je pratiteljima na Instagramu priredila pravi ljetni spektakl.

Pozirala je na brodici u zavodljivom plavom bikiniju koji je savršeno naglasio njezinu preplanulu put i fit figuru. Mokra kosa, zlatni nakit i zalazak sunca u pozadini dali su fotografiji dodatnu dozu mediteranske čarolije.

Objava je brzo prikupila mnoštvo lajkova i komplimenata, a mnogi pratitelji ostalis u oduševljeni njezinom linijom.

Ovo nije prvi put da Lana oduševljava svoje pratitelje ljetnim prizorima, no čini se da je ovog ljeta posebno raspoložena dijeliti sunčane trenutke s najljepših kutaka Jadrana.

