I pogled na more pao je u drugi plan pred pojavom Lane Klingor Mihić u bikiniju!

Lana Klingor Mihić na Palmižani je oduševila pratitelje fotografijom u plavom bikiniju.
Bivša pjevačica, danas uspješna influencerica koja fantastično plovi kulinarskim vodama, Lana Klingor Mihić (44), ovog ljeta uživa na predivnoj Palmižani, a svojim je pratiteljima na Instagramu priredila pravi ljetni spektakl.3 vijesti o kojima se priča predivna ljubavna priča Makedonski zavodnik oženio je lijepu hrvatsku voditeljicu, a svi još pamte njihovu spektakularnu prosidbu sve zbog nasljedstva?! Strašno! Udovica Elvisa Presleyja optužena da je isključila aparate kćeri živi daleko od hrvatske Kako izgleda kći Arsena Dedića koju je dobio prije ljubavi s Gabi Novak? Udana je za našeg glazbenika
Pozirala je na brodici u zavodljivom plavom bikiniju koji je savršeno naglasio njezinu preplanulu put i fit figuru. Mokra kosa, zlatni nakit i zalazak sunca u pozadini dali su fotografiji dodatnu dozu mediteranske čarolije.
Pogledaji ovo Celebrity Preminula je majka Jeffa Bezosa, oproštajna poruka milijardera slama srce
Objava je brzo prikupila mnoštvo lajkova i komplimenata, a mnogi pratitelji ostalis u oduševljeni njezinom linijom.
Lana Klingor Mihić - 6 Foto: Lana Klingor Mihić/Instagram
Lana Klingor Mihić - 7 Foto: Lana Klingor Mihić/Instagram
Ovo nije prvi put da Lana oduševljava svoje pratitelje ljetnim prizorima, no čini se da je ovog ljeta posebno raspoložena dijeliti sunčane trenutke s najljepših kutaka Jadrana.
Lana Klingor Mihić - 1 Foto: Lana Klingor Mihić/Instagram
Lana Klingor Mihić - 2 Foto: Lana Klingor Mihić/Instagram
Galerija 25 25 25 25 25
Pogledaji ovo Celebrity Prošlo je 25 godina od tragedije koja je zavila Hrvatsku u crno: Ovo je priča o nikad prežaljenoj Eni Begović
Iza Lane je težak životni period, a više o toj temi pročitajte OVDJE.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Prozirna haljina Jelene Rozge u kojoj je raspjevala publiku vrijedi više nego što mislite!
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Znate li tko je on? Ovaj slatki plavušan preslika je svog oca u danima najveće slave
Pogledaji ovo Celebrity Neočekivan peh na Severininoj proslavi mature: "Nismo imali te sreće..."