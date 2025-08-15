Preminula je majka Jeffa Bezosa, oproštajna poruka milijardera slama srce

Jackie Bezos, majka osnivača Amazona Jeffa Bezosa, preminula je u 78. godini nakon duge borbe s Lewyjevom tjelesnom demencijom.

Jackie Bezos, majka osnivača Amazona Jeffa Bezosa, preminula je u 78. godini života. Tužnu vijest otkrio je sam Bezos u emotivnoj objavi na Instagramu.

"Preminula je danas, okružena svima nama koji smo je voljeli", napisao je milijarder, otkrivši da je smrt uslijedila "nakon duge borbe s Lewyjevom tjelesnom demencijom".

"Znam da je u tim posljednjim trenucima osjećala našu ljubav. Svi smo imali nevjerojatnu sreću što smo bili dio njezina života. Zauvijek je čuvam u svom srcu", dodao je.

Prisjetio se i njezinih ranih godina te uloge koju je imala u njegovu životu.

"Njezino odraslo doba započelo je nešto ranije kad je postala moja mama u nježnoj dobi od 17 godina. To sigurno nije bilo lako, ali ona je sve to uspješno izvela. S nevjerojatnom je žestinom prionula voljeti me, nekoliko godina kasnije pridružila mom timu mog nevjerojatnog tatu, a zatim dodala moju sestru i brata na popis ljudi koje će voljeti, štititi i hraniti. Do kraja života taj popis ljudi koje voli nikad nije prestajao rasti. Uvijek je davala mnogo više nego što je ikad tražila."

I Bezosova partnerica, Lauren Sanchez, oprostila se od Jackie kratkom, ali snažnom porukom:.

"Toliko će nam nedostajati. Volim te", napisala je.

Jackie Bezos bila je u dugogodišnjem braku s Mikeom Bezosom, s kojim ima troje djece - Jeffa, Christinu i Marka te jedanaestero unučadi i jedno praunuče.

