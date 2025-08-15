Preminula je majka Jeffa Bezosa, oproštajna poruka milijardera slama srce

Jackie Bezos, majka osnivača Amazona Jeffa Bezosa, preminula je u 78. godini nakon duge borbe s Lewyjevom tjelesnom demencijom.
Jackie Bezos, majka osnivača Amazona Jeffa Bezosa, preminula je u 78. godini života. Tužnu vijest otkrio je sam Bezos u emotivnoj objavi na Instagramu.3 vijesti o kojima se priča predivna ljubavna priča Makedonski zavodnik oženio je lijepu hrvatsku voditeljicu, a svi još pamte njihovu spektakularnu prosidbu sve zbog nasljedstva?! Strašno! Udovica Elvisa Presleyja optužena da je isključila aparate kćeri živi daleko od hrvatske Kako izgleda kći Arsena Dedića koju je dobio prije ljubavi s Gabi Novak? Udana je za našeg glazbenika
"Preminula je danas, okružena svima nama koji smo je voljeli", napisao je milijarder, otkrivši da je smrt uslijedila "nakon duge borbe s Lewyjevom tjelesnom demencijom".
"Znam da je u tim posljednjim trenucima osjećala našu ljubav. Svi smo imali nevjerojatnu sreću što smo bili dio njezina života. Zauvijek je čuvam u svom srcu", dodao je.
Pogledaji ovo Celebrity Znate li tko je on? Ovaj slatki plavušan preslika je svog oca u danima najveće slave
Prisjetio se i njezinih ranih godina te uloge koju je imala u njegovu životu.
"Njezino odraslo doba započelo je nešto ranije kad je postala moja mama u nježnoj dobi od 17 godina. To sigurno nije bilo lako, ali ona je sve to uspješno izvela. S nevjerojatnom je žestinom prionula voljeti me, nekoliko godina kasnije pridružila mom timu mog nevjerojatnog tatu, a zatim dodala moju sestru i brata na popis ljudi koje će voljeti, štititi i hraniti. Do kraja života taj popis ljudi koje voli nikad nije prestajao rasti. Uvijek je davala mnogo više nego što je ikad tražila."
Jeff Bezos s majkom Foto: Profimedia
I Bezosova partnerica, Lauren Sanchez, oprostila se od Jackie kratkom, ali snažnom porukom:.
"Toliko će nam nedostajati. Volim te", napisala je.
Lauren Sanchez Bezos - 4 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo inMagazin Kad se dive s crvenih tepiha pretvore u vrijedne domaćice: Bojana oprala prozore, Seve ispekla krumpirušu!
Jackie Bezos bila je u dugogodišnjem braku s Mikeom Bezosom, s kojim ima troje djece - Jeffa, Christinu i Marka te jedanaestero unučadi i jedno praunuče.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Prozirna haljina Jelene Rozge u kojoj je raspjevala publiku vrijedi više nego što mislite!
1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Prošlo je 25 godina od tragedije koja je zavila Hrvatsku u crno: Ovo je priča o nikad prežaljenoj Eni Begović
Pogledaji ovo Zanimljivosti Za sve ljubitelje romantičnih komedija: Provjerite koliko znate o ovom hit-filmu!