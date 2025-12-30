Djeca ubijenog redatelja i supruge viđena prvi put nakon njihove smrti, osumnjičeni brat čeka presudu

Romy Reiner prvi je put viđena u javnosti nakon tragične smrti svojih roditelja, a paparazzi su je snimili tijekom šetnje plažom u Malibuu s članovima obitelji i bliskim osobama.

Romy Reiner i njezin brat Jake Reiner izašli su u šetnju plažom te su viđeni prvi put u javnosti nakon smrti roditelja, redatelja Roba Reinera i njegove supruge Michele Reiner.

U ponedjeljak su se brat i sestra pojavili složno ispred kuće na plaži u Malibuu u Kaliforniji, u kojoj navodno borave otkako su njihovi roditelji, Rob i Michele Reiner, tragično ubijeni ranije ovog mjeseca.

Rob Reiner obitelj - 4 Foto: Afp

Rob i Nick Reiner - 2 Foto: Afp

Na ekskluzivnim fotografijama do kojih je došao Page Six brat i sestra djelovali su potišteno dok su hodali jedan uz drugoga. Pridružile su im se Jakeova djevojka Maria Gilfillan i još jedna žena.

Romy Reiner Foto: Afp

Ranije ove subote Romy su ispred kuće tješili najbliži. Taj je datum označavao njezin 28. rođendan, koji je provela okružena voljenima.

Podsjetimo, Romy je pronašla tijela Roba i Michele. Legendarni redatelj (78) i Michele (70) pronađeni su s višestrukim ubodnim ranama, a najmlađi sin para, Nick, osumnjičen je za njihovo ubojstvo.

Rob i Nick Reiner - 1 Foto: Afp

Rob Reiner - 4 Foto: Afp

Rob i Michele Reiner - 1 Foto: Profimedia

Tridesetdvogodišnjaku, koji ima povijest nasilja i zlouporabe opojnih sredstava, navodno je dijagnosticirana shizofrenija, a terapija mu je promijenjena u razdoblju prije ubojstava.

Rob Reiner obitelj - 5 Foto: Afp

Nick se trenutačno nalazi u pritvoru u zatvoru Twin Towers Correctional Facility u Los Angelesu, a optužnica će mu biti pročitana 7. siječnja. Navodno se planira izjasniti da nije kriv.

