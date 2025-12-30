Prepune Prokurative slušale našeg pjevača koji se na hrvatsku scenu vratio s ulica Italije

Splitske Prokurative bile su ispunjene do zadnjeg mjesta kada je Marko Kutlić nastupio na Splitskom adventu i oduševio publiku svojim emotivnim povratkom na domaću glazbenu scenu.

Splitske Prokurative sinoć su bile ispunjene do zadnjeg mjesta, a za sjajnu atmosferu pobrinuo se Marko Kutlić, koji je nastupio u sklopu Splitskog adventa.

Nakon godinu dana provedenih pjevajući na ulicama Italije, gdje je brusio svoj glazbeni izraz i stjecao nova iskustva, Kutlić se ponovno vratio hrvatskoj publici. Njegov povratak obilježen je i ovim posebnim koncertom, koji je još jednom potvrdio koliko je omiljen među domaćim slušateljima.

Marko Kutlić - 4 Foto: Tom Dubravec / CROPIX

Marko Kutlić - 2 Foto: Tom Dubravec / CROPIX

Marko Kutlić - 3 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

Uz prepoznatljiv vokal i karizmu, Marko je publici priredio večer ispunjenu emocijama, ali i toplinom blagdanskog duha.

Marko Kutlić - 1 Foto: Tom Dubravec / CROPIX

Marko Kutlić - 5 Foto: Tom Dubravec / CROPIX

Početkom prosinca nastupio je u sklopu humanitarnog koncerta Jazz orkestra Hrvatske vojske za Zakladu vojne solidarnosti. Fotografije pogledajte OVDJE.

Marko Kutlić - 1 Foto: Josip Bandic / CROPIX

Prije nekoliko tjedana u Hrvatskoj je najavio nove koncerte, a otkriveno je i da ćemo ga sljedeće godine gledati na natjecanju za pjesmu Eurovizije, Dori, na koju dolazi s pjesmom ''Neotuđivo''.

Marko Kutlić - 2 Foto: Instagram

Marko Kutlić Foto: Nera Simic/Cropix

Sljedeće godine održat će i koncert na mjestu na kojem se rastao od fanova prije odlaska u Italiju, više pročitajte OVDJE.

