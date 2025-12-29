Život Dragane Mirković nije ispao onako kako je zamišljala: "Imala sam drugačije snove..."

Iako je danas glazbena zvijezda, Dragana Mirković priznala je da u djetinjstvu nije sanjala o pjevačkoj karijeri.

Iako je danas jedna od najvećih glazbenih zvijezda regije, Dragana Mirković priznaje da se u djetinjstvu nije ni približno zamišljala u toj ulozi. Naprotiv, karijera u glazbi nije bila dio njezinih snova.

"Kao djevojčica imala sam potpuno drugačije snove od svega ovoga što se meni dogodilo. Naravno da sam sanjala i željela da budem sretna, ako gledamo po tome onda mi se san i te kako ostvario. Ali imala sam neke druge snove – nisam željela pjevat, nisam se željela baviti tim i čak sam bila protiv toga", otkrila je Dragana.

Iako je s vremenom izgradila uspješnu karijeru, priznaje da je sve došlo neočekivano i gotovo protiv njezine volje. Glazba joj je bila draga, ali ne i ideja da nastupa pred publikom.

"Još od svoje pete godine pamtim da su me svi tjerali da pjevam. 'Hajde Dragana da pjevaš', pa onda u školi, pa na priredbama, kulturno-umjetničko društvo... Iskreno, to mi je bila trauma, uopće nisam voljela baviti se time. Glazbu sam obožavala, ali ne da budem pred ljudima i da moram pjevati, ispričala je.

Danas joj je, unatoč svemu, život donio upravo ono od čega je nekoć zazirala – pozornicu, publiku i ogromnu popularnost. A iako su joj snovi iz djetinjstva bili drugačiji, sreću je, kako kaže, ipak pronašla.

