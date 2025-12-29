Veliko priznanje za Josipu Lisac: "Sve što se stvaralo, stvarali smo u dvoje"

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog proslavila je 52. rođendan i 50 godina prijateljstva s Kazalištem Komedija, a među novim počasnim članovima su Josipa Lisac, Karlo Metikoš i Alfi Kabiljo.

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog slavi 52. rođendan. Osim svog dana, slavi i 50 godina prijateljstva s Kazalištem Komedija. Proglašeni su i počasni članovi Koncertne dvorane, među njima su Josipa Lisac te, posmrtno, Karlo Metikoš i Alfi Kabiljo.

A povodom velikog priznanja s Josipom Lisac razgovarao je Domagoj Koprivnjak.

"Pa ovo je zaista posebna nagrada. Posebno priznanje. Da sam vesela, jesam. Da sam sretna, jesam. Tu je Karlo Metikoš, tu smo nas dvoje. I tako, sve u životu što se stvaralo, stvarali smo u dvoje. Ovo je vrlo profesionalno od same Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, ali tako i mora biti. Zapravo, jedni drugima kažemo hvala što se stvara, što se kreira i što se nagrađuje.

Josipa Lisac u Lisinskom - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Ja znam dobro da sam ja imala zakazane koncerte, tijekom dana su bili, razumijete. Ne samo ja, nego svi, svi glazbenici, svi koji su zapravo muzici. Jer dvorana je da se muzicira i da se stvara i kreira. Tako da smo svi bili... ja znam, sjećam se, u jednoj grupi ljudi, onda smo, ne znam, od četiri do šest bio je program, bilo je ujutro, bilo je navečer, bilo je stalno. Jer su ljudi naprosto dolazili. Mi smo željno očekivali ovu dvoranu.

Kako vam je danas nastupati ovdje?

Josipa Lisac u Lisinskom - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Predivno, predivno. Ne mogu reći da se osjećam kao kod kuće, ali osjećam se... Ja sam ipak gost u ovoj kući i uvijek sam izuzetno dobro došla."

Godinu ste otvorili na Zagrebačkom trgu. Zatvarate je ovdje, s ovom nagradom, s priznanjem. Koje su vam neke novogodišnje želje?

Josipa Lisac u Lisinskom - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Nemam želje, nemam. Meni je ovako lijepo kako se sve odigrava i događa, onako kako bi se trebalo dogoditi. Vi ste rekli - na otvorenom sam otvorila, na zatvorenom zatvorila. Kao moj neki glazbeni put ove godine. Želja nema. I mislim da ne bi ni trebalo željeti. Nego se naprosto prepustiti nekom sanjarenju.

Josipa Lisac, pjevačica Foto: DNEVNIK.hr

Sada imam novu pjesmu, zamisli. Pa zamislimo. Nešto drugo, nešto... nešto. Je li moguće još nešto novo, nešto drugačije? Pa sve je moguće", rekla je Josipa.

