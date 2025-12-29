Mislite da Heidi Klum nema mane? Njezine fotke s plaže su dokaz da ih ne treba skrivati

Heidi Klum uživala na odmoru sa suprugom Tomom Kaulitzom na Karibima.
Heidi Klum (50) ne prestaje prkositi godinama i standardima. Slavna manekenka i TV lice uživala je na odmoru sa suprugom Tomom Kaulitzom na egzotičnom otoku St. Bartholomew, a paparazzi su je ulovili u potpunosti opuštenu, nasmijanu, zaljubljenu i daleko od glamura crvenih tepiha.
Selma će ovaj komentar chefa Vukadina zauvijek pamtiti: ''To bih definitivno izdvojila...''
Heidi Klum - 7 Foto: Profimedia
U bijelom bikiniju s crvenim točkicama Klum je samouvjereno pokazala svoju liniju, šaljući snažnu poruku: višak kilograma nije nešto zbog čega bi se skrivala. I doista, izgledala je sretno i zadovoljno dok su se ona i Tom nježno grlili u plićaku.
Heidi Klum - 1 Foto: Profimedia
Heidi Klum - 3 Foto: Profimedia
Heidi je nosila prepoznatljive bijele sunčane naočale i omotala se ručnikom s printom lica njezina supruga, što se činilo kao njihov mali privatni modni humor.
Heidi Klum - 5 Foto: Profimedia
Heidi Klum - 2 Foto: Profimedia
Poznati Hrvati prisjetili su se zgoda s legendarnim Dinom Dvornikom: ''Imao je pozitivan mangupski stil''
Heidi je nedavno bila voditeljica na ždrijedu za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026., a više o tome pročitajte OVDJE.
