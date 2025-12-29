Svi pričaju o detalju kojim je Luka Modrić još jednom potvrdio svoju skromnost!

Luka Modrić ponovno je oduševio svoje obožavatelje detaljem na videu sa stadioana San Siro.

Gdje god se pojavi, Luka Modrić ne ostaje neprimijećen – i to ne samo zbog nogometnih vještina. Njegovo najnovije pojavljivanje na stadionu San Siro u Milanu, ponovno je privuklo pažnju javnosti.

Naime, Modrić je privukao poglede u odvažnom i pomno odabranom modnom izdanju.

Nosio je upečatljivu crno-crvenoj jaknu, koja je ukrašena simbolima Rossonera. Riječ je o komadu iz nove suradnje AC Milana i luksuznog brenda Off-White.

Luka Modrić Foto: Profimedia

Još je jedana detalj zapeo svima za oko - a to je bio njegov mobitel. Dok se svijet utrkuje s najnovijim tehnološkim trendovima, Modrić ostaje vjeran svojoj skromnosti i koristi stariji model. Na videu je vidljivo ima iPhone X koji je na tržište izašao još 2017. godine.

''Legenda, on ima iPhone x'', ''Toliko je skroman'', ''Pogledajte ga i naučite nešto od njega'', ''Nadam se da nas je sve naučio lekciji'', ''Uvijek je bio skroman'', dio je komentara ispod videa.

Modrić je u rujnu proslavio rođendan, a svi su pričali o njegovoj rođendanskoj torti. A kada je vidite, bit će vam jasno i zašto. Više čitajte OVDJE.

Luka Modrić s obitelji - 6 Foto: Luka Modrić/Instagram

Nedavno je u rijetkom intervjuu progovorio o supruzi Vanji. Više o tome pisali smo OVDJE.

Vjenčanje Luke i Vanje Modrić, 2011. godine Foto: Robert Anic/PIXSELL

Vjenčanje Luke i Vanje Modrić, 2011. godine Foto: Robert Anic/PIXSELL

