Mladen Grdović proslavio 45 godina karijere spektaklom od tri sata, pogledajte atmosferu!

Mladen Grdović je rasprodanim, gotovo trosatnim koncertom u Lisinskom proslavio 45 godina karijere i još jednom potvrdio status kralja dalmatinske fešte.

Jedan od naših najznačajnijih izvođača dalmatinske i zabavne glazbe, Mladen Grdović, sinoć je u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog proslavio svojih 45 godina karijere!

Svečani koncert "Evo mene moji ljudi" kojim je sinoć okrunio svoju veliku slavljeničku turneju rasprodan je čak 2 mjeseca prije termina održavanja, a spektakl koji je Mladen priredio svojoj vjernoj publici u Lisinskom trajao je gotovo 3 puna sata.

Mladen Grdović - 18 Foto: PR

Mladen Grdović - 12 Foto: PR

"Dobro mi došli moji ljudi! Pjevao sam na ovoj sceni i u ovoj dvorani od početka osamdesetih godina čak više od 200 puta. Uvijek se rado vraćam ovdje i s užitkom pjevam u Lisinskom", istaknuo je sinoć Mladen Grdović.

Mladen Grdović - 7 Foto: PR

Popularni Zadranin publiku proveo kroz sve etape svojih pjevačkih uspjeha, od dalmatinskih evergreena do njegovih najvećih hitova, a publika svih generacija je veći dio koncerta provela u pravoj euforiji, na nogama, pjevajući uglas svaku pjesmu.

Mladen Grdović - 1 Foto: PR

Grdović je koncert otvorio uz pjesmu "Nije u šoldima sve", pa nastavio nizati hitove "Evo mene moji ljudi", "Sve za ljubav", "Mama Maria", "Tu je moj dom", "Sveta zemlja Dalmatina", "Dalmatinac sam", "Ministar", "Crveni Ferrari", "Oči boje lavande", "Tamo gdje sam rođen", "Samo ti Dalmacijo", "Košulja bila" i mnoge druge. Uz klapu More, Mladenu su se na bini tijekom koncerta pridružili i drugi popularni gosti i njegovi prijatelji – Antonija Šola, Davor Borno i Duško Lokin, s kojima ga veže dugogodišnja suradnja, a koncert je vodio Branko Uvodić.

Mladen Grdović - 14 Foto: PR

Mladen Grdović - 8 Foto: PR

Mladen Grdović - 13 Foto: PR

Razgaljeni Mladen Grdović sinoć je pjevao puna srca, a nije propustio spustiti se među svoje fanove i pjevati zajedno s publikom. Karizmatični i uvijek autentični Zadranin, u pratnji svog benda, Grupe Romantic, Grdović sinoć je još jednom pokazao zašto je apsolutni kralj dalmatinske fešte i domaće zabavne glazbe, iza kojeg stoji višedesetljetni posvećeni pjevački i autorski rad u samom vrhu naše glazbene scene.

Zbog velikog zanimanja publike za njegov slavljenički koncert u Lisinskom, uz održani koncert, Grdović će u Lisinskom zafeštati još jednom, 7. travnja, a sudeći po dosadašnjoj pretprodaji i drugi će koncert biti vrlo brzo rasprodan.

