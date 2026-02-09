Marko Grubnić pokazao novog člana obitelji: "Dugo smo te čekali i sanjali..."

Marko Grubnić raznježio je pratitelje predstavljanjem novog ljubimca, pomeranca Harpera, koji je brzo osvojio srca publike i postao voljeni član njegove obitelji.

Marko Grubnić (43) razveselio je svoje pratitelje na društvenim mrežama predstavivši im posebno slatko pojačanje u svom domu – pomeranca Harpera.

Poznati stilist i influencer podijelio je niz toplih fotografija na kojima se vidi koliko je novi ljubimac već postao važan dio njegove svakodnevice.

Psić, koji svojim izgledom podsjeća na plišanog medvjedića, odmah je privukao pažnju i simpatije publike, a Grubnić je emocije sažeo u objavi.

"Najnoviji član naše obitelji, Harper. Dugo smo te čekali i sanjali. Dobrodošao kući, naš mali medo. Već si tako duboko voljen, a mi ti obećajemo da ćemo te štititi, brinuti o tebi, maziti te i voljeti više nego što riječi mogu izraziti, do kraja naših života."

Na fotografijama je vidljivo da se Harper bez problema uklopio među ostale Grubnićeve pse, koji su ga odmah prihvatili i okružili pažnjom.

Objava je u kratkom roku izazvala lavinu reakcija.

Marko Grubnić - 5 Foto: Marko Grubnić/Instagram

Marko Grubnić Foto: Instagram

Maja Šuput i Marko Grubnić - 1 Foto: Instagram

"Presladak", "Koja slatkoća" i "Kakvi mali medvjedić", nizali su se komentari.

