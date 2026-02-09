Pretraži
"Štitit ćemo te..."

Marko Grubnić pokazao novog člana obitelji: "Dugo smo te čekali i sanjali..."

Piše I. G., Danas @ 16:24 Celebrity komentari
Marko Grubnić Marko Grubnić Foto: Marko Grubnić/Instagram

Marko Grubnić raznježio je pratitelje predstavljanjem novog ljubimca, pomeranca Harpera, koji je brzo osvojio srca publike i postao voljeni član njegove obitelji.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Brat pokojne princeze Diane razveo se trreći put
buran ljubavni život
Brat princeze Diane okončao razvod koji je punio stupce, ovo mu je treći neuspjeli brak
Tko je ljepotica hrvatskih korijena koja je dobila prvo dijete sa zgodnim princem od Bruneja?
rodila se kći!
Tko je ljepotica hrvatskih korijena koja je dobila prvo dijete sa zgodnim princem od Bruneja?
Pariški chic ili janjetina? Otkrivamo vjenčane trendove koje za svoj dan iz snova preferiraju Hrvati!
grandiozno ili krug najmilijih?
Pariški chic ili janjetina? Otkrivamo vjenčane trendove koje za svoj dan iz snova preferiraju Hrvati
Brooks Nader istaknule obline rođendanskim izdanjem
dekolte ne treba ni komentirati...
Kad se okrenula, blicevi fotoaparata otkrili su koliko je prozirna bila njezina suknjica
Marko Grubnić pokazao novog člana obitelji: "Dugo smo te čekali i sanjali..."
"Štitit ćemo te..."
Marko Grubnić pokazao novog člana obitelji: "Dugo smo te čekali i sanjali..."
Zdravko Mamić s kćerima zagrljen plesao na pjesmu ''Ličiš na moga oca''
pogledajte video
Mamić na koncertu folk-zvijezde grlio kćeri na veliki hit pjevačice, zajedno su pjevali
Tko je Lindsey Vonn?
iza padova i medalja
Tko je Lindsey Vonn? Roditelji su sve ostavili zbog nje, a zbog ovog detalja atipična je sportašica
Župa Uzašašća Gospodinova Novi Travnik pozvala na bojkot filma ''Svadba''
''Gdje je odgovornost?''
Svećenik iz Novog Travnika pozvao na bojkot filma ''Svadba'', koji obara rekorde diljem regije!
Makedonski pjevač Daniel Kajmakoski otet u Beogradu
strašno!
U Beogradu otet poznati pjevač: Našli su ga vezanog u polupanom vozilu
Kolinda Grabar-Kitarović oduševljena maškarama s Grobnika: Rekreirali njezin polarni skok na Antarktici
Ma ovo je hit!
Maškare u Kolindinom kraju rekreirale njen polarni skok, fotke ju nasmijale: ''Kad mi je brat ovo poslao...''
Vedrana Rudan komentirala doček rukometaša 15
"Ako ne znaš..."
Vedrana Rudan oglasila se o dočeku rukometaša, njezina objava izazvala je salve komentara!
Župa Uzašašća Gospodinova Novi Travnik pozvala na bojkot filma ''Svadba'' 10
''Gdje je odgovornost?''
Svećenik iz Novog Travnika pozvao na bojkot filma ''Svadba'', koji obara rekorde diljem regije!
Marko Perković Thompson najavio novi koncert u Širokom Brijegu 6
"samo jako"
Thompson rasprodao koncert u rekordnom roku, novi datum već je spreman!
Marko Perković Thompson se oglasio na Facebooku nakon dočeka rukometaša 5
kratko i jasno
Thompson se oglasio nakon dočeka brončanih rukometaša na Trgu, ovo je napisao!
Velika hrvatska zastava s Trsatske gradine krasi Dvoranu mladosti uoči Thompsonova koncerta 5
snažan domoljubni simbol
Uoči Thompsonova koncerta u Rijeci organizatori pripremili poseban prizor za fanove
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Mile Kekin odgovorio na Plenkovićev izazov: Pjesma je gotova!
Poslušajte pjesmu
VIDEO Mile Kekin objavio navijačku pjesmu: "Kad domovina zove, moramo se dati!"
Autobus pun svatova sletio niz padinu sa visine od 200 metara: Najmanje 13 mrtvih i 34 ozlijeđenih
Drama u Nepalu
Autobus pun svatova sletio niz padinu s visine od 200 metara: Najmanje 13 mrtvih i 34 ozlijeđenih
Libanon: U urušavanju zgrada u Tripoliju poginulo 14 ljudi
Panika
VIDEO Zgrade se urušavaju, stanovnici su u strahu: Dosad iz ruševina izvukli 14 tijela
show
Zdravko Mamić s kćerima zagrljen plesao na pjesmu ''Ličiš na moga oca''
pogledajte video
Mamić na koncertu folk-zvijezde grlio kćeri na veliki hit pjevačice, zajedno su pjevali
Župa Uzašašća Gospodinova Novi Travnik pozvala na bojkot filma ''Svadba''
''Gdje je odgovornost?''
Svećenik iz Novog Travnika pozvao na bojkot filma ''Svadba'', koji obara rekorde diljem regije!
Tko je Lindsey Vonn?
iza padova i medalja
Tko je Lindsey Vonn? Roditelji su sve ostavili zbog nje, a zbog ovog detalja atipična je sportašica
zdravlje
Soda bikarbona i prašak za pecivo: Većina ljudi ih koristi pogrešno – evo u čemu je stvarna razlika!
Sredstva za dizanje tijesta
Soda bikarbona i prašak za pecivo: Većina ljudi ih koristi pogrešno – evo u čemu je stvarna razlika!
13 namirnica koje biste trebali izbjegavati ako imate anksioznost ili depresiju
Za stabilnije raspoloženje
13 namirnica koje biste trebali izbjegavati ako imate anksioznost ili depresiju
Istina o popularnim lijekovima za mršavljenje koju rijetko tko spominje: Ovo se događa kad prestanete!
Analiza 37 ranijih studija
Istina o popularnim lijekovima za mršavljenje koju rijetko tko spominje: Ovo se događa kad prestanete!
zabava
Dijagnosticiran joj je rak, a krivca je otkrio ChatGPT! Srećom nije slušala liječnike
Zanimljivo
Dijagnosticiran joj je rak, a krivca je otkrio ChatGPT!
Scena s parkinga nasmijala društvene mreže! Vidite li što odstupa od ostatka?
Pronađite uljeza
Scena s parkinga nasmijala društvene mreže! Vidite li što odstupa od ostatka?
Strah i trepet u cijevima: Pokušali očistiti odvode, a dočekali ih jezivi prizori
Samo za hrabre
Strah i trepet u cijevima: Pokušali očistiti odvode, a dočekali ih jezivi prizori
tech
Šveđani žele svoje Gripen zrakoplove naoružati s mnoštvom jeftinih raketa koje su dokazano učinkovite protiv dronova
Kako ostati relevantan?
Šveđani žele svoje Gripen zrakoplove naoružati s mnoštvom jeftinih raketa koje su dokazano učinkovite protiv dronova
VIDEO Pogledajte kako je ukrajinski F-16 izbrisao s neba ruski dron vatrom iz topa
Spektakularna snimka
VIDEO Pogledajte kako je ukrajinski F-16 izbrisao s neba ruski dron vatrom iz topa
Audijev potez potvrđuje novi trend automobilske industrije
Pohvalno
Audijev potez potvrđuje novi trend automobilske industrije
sport
Izveo nekada zabranjen potez na Olimpijskim igrama: Đoković se šokirao i držao za glavu!
svaka mu čast!
Izveo nekada zabranjen potez na Olimpijskim igrama: Đoković se šokirao i držao za glavu!
Liga nacija prijenos na Doma TV i gol.hr: Hrvatska u ždrijebu, evo s kime može igrati
PRIJETI STRAŠNA GRUPA
Liga nacija: Hrvatska u ždrijebu, evo gdje gledati prijenos i s kime možemo igrati
FOTO Shiffrin šokirala fotografijom svojih leđa, majka: "Izgledaš kao izvanzemaljac“
"Six-back"
FOTO Shiffrin šokirala fotografijom svojih leđa, majka: "Izgledaš kao izvanzemaljac“
tv
Tajne prošlosti: Iako su ljute, ipak im je stalo do nje
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Iako su ljute, ipak im je stalo do nje
U dobru i zlu: Postale su dobre prijateljice iako imaju istog muža
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Postale su dobre prijateljice iako imaju istog muža
Kumovi: Danas je veliki dan – hoće li sve proći bez problema?
KUMOVI
Kumovi: Danas je veliki dan – hoće li sve proći bez problema?
putovanja
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Za znalce
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Tjedni jelovnik jeftina jela od 9.2. do 15.2. 2026.
Tjedni jelovnik
7 prefinih jela za svaki dan ovoga tjedna koji se mogu napraviti za smiješne novce
Tjedni jelovnik brza jela od 2.2 do 8.2. 2026.
Tjedni jelovnik
7 prefinih jela za svaki dan ovoga tjedna koje se rade brzo i bez puno kompliciranja
novac
Na 6000 metara dubine pronašli pravo blago. "Više nećemo biti ovisni o Kini"
Na dnu oceana
Na 6000 metara dubine pronašli pravo blago. "Više nećemo biti ovisni o Kini"
S više od 155 milijuna prodanih primjeraka, postao najuspješniji proizvod u povijesti
Svi ga znamo
S više od 155 milijuna prodanih primjeraka, postao najuspješniji proizvod u povijesti
Rusko gospodarstvo konačno stagnira. Što to znači za rat u Ukrajini – ali i za Putina?
Najgore prognoze od 2014.
Rusko gospodarstvo konačno stagnira. Što to znači za rat u Ukrajini – ali i za Putina?
lifestyle
Zagreb špica: Šarene Desigual traperica u zimskom street style izdanju
ODMAK OD KLASIKE
Izdanje iz Zagreba s trapericama kakve rijetko viđamo, baš su posebne
Elegantna kuća koja nas je očarala svojim uređenjem
Prekrasan prostor
Ovo je jedna od najljepših kuća koju smo vidjeli, pogledajte taj savršeni balans elegancije i ugodnosti
50 rijetkih i posebnih imena iz imendanskog kalendara za curice i dečke
BAŠ JEDINSTVENA
50 rijetkih imena iz imendanskog kalendara za curice i dečke
sve
Izveo nekada zabranjen potez na Olimpijskim igrama: Đoković se šokirao i držao za glavu!
svaka mu čast!
Izveo nekada zabranjen potez na Olimpijskim igrama: Đoković se šokirao i držao za glavu!
Zdravko Mamić s kćerima zagrljen plesao na pjesmu ''Ličiš na moga oca''
pogledajte video
Mamić na koncertu folk-zvijezde grlio kćeri na veliki hit pjevačice, zajedno su pjevali
Liga nacija prijenos na Doma TV i gol.hr: Hrvatska u ždrijebu, evo s kime može igrati
PRIJETI STRAŠNA GRUPA
Liga nacija: Hrvatska u ždrijebu, evo gdje gledati prijenos i s kime možemo igrati
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene