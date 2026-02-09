Nema više skrivanja romanse? U viralnom videu spominjala se i mama vozača Formule 1!

O vezi Kim Kardashian i Lewisa Hamiltona već se neko vrijeme šuška, a čitačica s usana otkrila je detalje razgovora, koji je postao viralan.

O navodnoj vezi Kim Kardashian i Lewisa Hamiltona već se neko vrijeme šuška, a njihovo zajedničko pojavljivanje na Super Bowlu 2026. dodatno je podgrijalo glasine.

Reality zvijezda i britanski vozač Formule 1 zajedno su viđeni na tribinama, gdje su pratili utakmicu između, a kamere su zabilježile niz trenutaka, koji su brzo postali viralni.

Lewis Hamilton, Kim Kardashian Foto: Profimedia

Posebnu pozornost privukao je njihov razgovor, koji je, prema pisanju Daily Maila, analizirala stručnjakinja za čitanje s usana.

''Ne vodim bilo koju djevojku svojoj mami. Mislim, upoznat ćeš je jednog dana, jako se veseli što će te vidjeti'', navodno je Hamilton rekao Kim, prema riječima stručnjakinje Nicole Hickling, osnivačice LipReadera.

Pogledaji ovo Celebrity Tko su kćeri Zdravka Mamića? Ponosni otac često se hvali uspjesima svojih ljepotica!

Prema njezinim riječima, Kim je na to reagirala pomalo nelagodno, prekrila je lice i kratko odgovorila ''u redu'', a video pogledajte OVDJE.

Njihovu interakciju analizirala je i stručnjakinja za govor tijela Judi James, koja je za Daily Mail istaknula da je Kim koristila tzv. toplo-hladnu tehniku flertovanja.

''Prije svega, tu je poza koja pokazuje nepodijeljenu pažnju između njih, što je oblik neverbalnog dodira kada ste na spoju'', objasnila je James.

Lewis Hamilton, Kim Kardashian Foto: Profimedia

Dodala je i da se Kim lagano naginjala unatrag kako bi promatrala Lewisa dok govori.

''Kim se zapravo nagne kako bi ga vizualno 'upila', a taj laskavi potez kod njega izaziva vidljivu reakciju – crte lica mu omekšaju i govori uz osmijeh zadovoljstva.''

''Kim dodatno pojačava flert kada se vrh jezika pojavi sa strane usana, što se često tumači kao znak razigrane želje ili interesa. Zatim prelazi na tehniku snažnog interesa praćenog distancom – nakon intenzivnog pogleda iznenada skreće pogled.''

Pogledaji ovo Celebrity Svećenik iz Novog Travnika pozvao na bojkot filma ''Svadba'', koji obara rekorde diljem regije!

Prema James, Kim je u jednom trenutku podigla ruku kako bi dotaknula kosu i sakrila lice, što je klasična toplo-hladna taktika kojom se potiče druga osoba da ponovno uzvrati znakove interesa.

''Gestikulacija rukom prema kosi izgleda kao svojevrsno dotjerivanje, što sugerira da Kim Lewisa vidi kao vrlo poželjan 'ulov' kojim se može ponosno pokazati na ovako javnom događaju'', zaključila je.

Lewis Hamilton, Kim Kardashian Foto: Profimedia

Kim se na događaju pojavila u crnoj krznenoj jakni, s kosom podignutom u glamuroznu punđu. Nosila je i sunčane naočale i upečatljivu ogrlicu.

Iako ni Kardashian ni Hamilton zasad nisu službeno potvrdili vezu, njihovo zajedničko pojavljivanje na jednom od najvećih sportskih događaja godine dodatno je potaknulo nagađanja koja već neko vrijeme kruže. Više o njihovoj navodnoj romansi pročitajte OVDJE.

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Zanimljivosti Procurili hirovi bivše kraljevske snahe: Peglali su joj čak i najlonke, a naranču cijedili pred njom

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Naš influencerski par romantičnim videom potaknuo šuškanja o najljepšim vijestima!

Pogledaji ovo Nekad i sad Prepoznajete ga? Pomalo zapušteno izdanje rastužilo je fanove TV legende