Glazbenica odbrusila na glasine o razvodu nakon 20 godina braka: "Hoćete li reći našoj djeci?"

I dok su se posljednjih dana proširile glasine o navodnom razvodu, ljubavna priča Pink i Careyja Harta oduvijek je bila sve samo ne jednostavna.

Stranim medijima proširila se vijest da se poznata glazbenica Pink nakon 20 godina braka razvodi od supruga Careyja Harta, a priča je zatim dobila epilog.

Naime, 46-godišnja pjevačica u videu koji je objavila na Instagramu odlučno je demantirala glasine, jasno dajući do znanja da su priče o razvodu – neistinite.

''Bok svima. Upravo su me, dok sam išla po pivo, obavijestili da sam se razvela od supruga. Nisam to znala, hvala vam što ste mi javili. Hoćete li to reći i našoj djeci? Ne zna za to ni moje 14-godišnje dijete, ni moj 8-godišnji sin'', rekla je.

"Ili možda želite razgovarati o pravim vijestima? Želite li pričati o Epsteinovim spisima, o rasizmu ili mizoginiji u sportu? Želite li pričati o mojim postignućima ili samo o mom navodnom padu? Dakle - lažne vijesti, nije istina. Sve vas volim'', dodala je.

"Kao što uvijek kažem - ako to ne čujete od mene, ne nasjedajte na priče. Ipak, pratite nas! Tko zna što se sljedeće može dogoditi!?", napisala je uz video.

Glasine o razvodu potaknula je jedna objava na Instagramu, odnosno – njezin izostanak, piše Daily Mail. Naime, Pink ove godine nije javno obilježila njihovu godišnjicu braka, koja je u siječnju, što su mnogi protumačili kao znak da u njihovu odnosu nešto nije u redu, osobito jer je 2025. godine suprugu uputila emotivnu i javnu posvetu.

Par je posljednji put zajedno viđen u javnosti u rujnu, kada su se pojavili u New Yorku. Tada su, prema pisanju stranih medija, djelovali pomalo napeto, a dodatnu sumnju izazvalo je to što ni Pink ni Carey Hart navodno nisu nosili vjenčane prstene.

Inače, njihova ljubavna priča započela je još 2001. godine, a zanimljivo je i da je upravo Pink bila ta koja je zaprosila svog muža. Učinila je to na njemu svojstven način – tijekom motokros utrke u kojoj je sudjelovao. Dok je bio na stazi, podigla je natpis sa sudbonosnim pitanjem. Vjenčali su se u siječnju 2006. godine u Kostariki. Dvije godine nakon svadbe, 2008. godine, objavili su da se razvode, no ostali su u prijateljskim odnosima i do proljeća 2009. su se pomirili i otkazali razvod.

Pink nikada nije skrivala koliko brak može biti zahtjevan. Otvoreno je govorila o krizama i trenucima sumnje, naglašavajući da nijedan odnos nije savršen. U intervjuu za The Guardian 2017. godine iskreno je progovorila o usponima i padovima s Careyjem.

''Postoje trenuci kada ga pogledam i pomislim da je najpažljiviji, najrazumniji i najstabilniji čovjek… On je poput stijene. Dobar je čovjek. Dobar je otac. Upravo je onakav otac kakvim sam ga zamišljala – i još više od toga. A onda ga pogledam i pomislim: Nikad te nisam voljela. Ne sviđa mi se ništa kod tebe. Nemamo ništa zajedničko. Ne sviđa mi se ništa što se sviđa tebi. Ne želim te više nikada vidjeti.''

''Onda dva tjedna kasnije kažem: Stvari idu tako dobro. Prolazite i kroz razdoblja kada niste imali odnos godinu dana. Je li to kraj? Želim li ja njega? Želi li on mene? Monogamija je posao! Ali ako radiš na tome, opet postane dobro.''

