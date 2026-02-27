Pretraži
imali uspone i padove

Glazbenica odbrusila na glasine o razvodu nakon 20 godina braka: "Hoćete li reći našoj djeci?"

Piše H. L., Danas @ 18:47
Pink, Carey Hart

I dok su se posljednjih dana proširile glasine o navodnom razvodu, ljubavna priča Pink i Careyja Harta oduvijek je bila sve samo ne jednostavna.

Rosie Huntington-Whiteley izazvala je raspravu nakon viralne snimke
"Izgleda potpuno drugačije"
"Što joj se dogodilo s licem?" Atraktivna plavuša pokrenula lavinu komentara viralnom snimkom
Kviz o Janici Kostelić
Snježna kraljica
Ponos Hrvatske: Koliko znate o nevjerojatnoj karijeri Janice Kostelić?
Gdje je i što danas radi Eni Đorđević iz Masterchefa?
postala prepoznatljivo lice
Gdje je i što danas radi Eni Đorđević iz Masterchefa? Vrckava Puležanka kuha punom parom!
Iva Čagalj na Instagramu pokazala dečka
baš uživaju!
Jolina najstarija kći objavila fotke s dečkom iz najromantičnijeg grada na svijetu!
Senad Bašić oglasio se na društvenim mrežama nakon dugo vremena
povukao se iz javnosti
Legendarni Faruk nakon dugo vremena obratio se javnosti, prošao je kroz teško razdoblje
Severina podijelila emotivne fotografije s 14. rođendana sina
''Mamina slika i prilika''
Severina podijelila fotke s rođendana sina, svi se dive koliko je već velik!
Šime Elez nakon Pariza s Majom Šuput doživio neočekivano iznenađenje
urnebes
Šime Elez nakon Pariza s Majom Šuput doživio neočekivano iznenađenje: ''Kad ne provjeriš...''
vijesti
show
zdravlje
zabava
tech
sport
tv
putovanja
novac
lifestyle
sve
