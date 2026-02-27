Manje poznata strana Mile Elegović: Redovito ide na misu, vjera joj je na prvom mjestu

Možda to o njoj niste znali, ali glumica i pjevačica Mila Elegović redovito ide na misu i kršćanske vrijednosti usađene su joj još od malih nogu. Zašto o tome ne govori često, ali i koliko joj vjera znači u životu, podijelila je s našom Julijom Bačić Barać.

Mila Elegović o tome ne govori često, pa je u javnosti manje poznato da je privatno vrlo religiozna i vjera je itekako važan dio njezina života.

''S obzirom da sam ja iz nekih dalekih vremena kad vjera nije bila popularna i kad nije bilo popularno ići na misu i jako malo nas je išlo na vjeronauk, kroz život sam se naučila da je vjera privatna stvar, ja ju ne skirvam ali nemam razloga govoriti - ja idem na misu'', priča nam Mila.

Kršćanske vrijednosti usađene su joj od malih nogu, pa je vjeru uvijek stavljala na prvo mjesto.

''To je najvažniji dio mog života i to je sidro koje vas drži i daje vam snagu i u dobrim i lošim vremenima'', govori.

Duhovnost za nju nije tema za medijske istupe, već tihi oslonac u svakodnevnom životu.

''Nikad nisam mislia da o tome morma puno govoriti zato što bi onda netko možda promijenio mišljenje o meni. Ako ste religiozna osoba, to je vaš osobni odnos s Bogom koji imate ili nemate, on je nepreprićljiv jer je vjera iskustvo i svaki čovjek ima svoje iskustvo vjere'', objasnila nam je Mila.

Redovito ide na misu, i to u župu u kojoj je odrasla.

''Ja sam rođena na Knežiji, moja župa je Marije Pomoćnice i ja sam cijeli život vezana za tu župu''.

A vezana je i uz svoje matično kazalište "Komedija", gdje sprema zanimljiv projekt.

''U svom teatru radim na jednom lijepom novom mjuziklu koji se zove Radio Dubrava, nastao je po motivima glazbe Prljavog Kazališta. To je jedna lijepa topla priča o mladim ljudima iz Dubrave devedestih godina, točnije o mojoj generaciji devedestih godina. To je neka moja mladost, moje vrijeme, jako se veselim'', priča nam Mila.

55 joj je godina, a mnogi bi se složili da izgleda mnogo mlađe.

''Ja se volim brinuti za sebe i za svoju ženstvenost i svoju nutrinu što je puno važnije, ali i za vanjsku stranu jer nekako mislim da je osoba kompletna izvana i iznutra''.

Top forma ne dolazi sama od sebe.

''Kad je izgled u pitanju žena mora uložiti neki napor i mi živimo u vremenu kad pod krinikom te neke prirodnosti svaša tu prolazi. Ja uvijek kažem čistoća je pola zdravlja, dakle urednost, čistoća i napor da sebe prikažete u nekom najboljem svjetlu koje to može biti'', smatra Mila.

A to nikako ne ovisi o onome što ćete odjenuti.

''To ne znači da to moraju biti neki skupi brendovi, niti morate trošiti hrpe novca na neke tko zna kakve brendove, ali da jednostavno sebe prispodobiti da ste ugodni svome oku i drugim očima''.

Ovu glumica i pjevačicu rijetko ćete sresti loše volje, ali, priznaje, ima i ona loše dane.

''Ja imam trenutke kad sam jako tužna, žalosna, kad sam jako u nekakvoj patnji, boli, kao i svaki drugi čovjek, međutim dozvoljam sebi i jedno i drugo, ali čovjek uvijek može odabrati kako će se osjećati, da li će djelovati iz te svoje patnje i boli ili će patnju i bol nositi sa sobom kao dio života. Ali je jako bitno da i sreću i tugu nosimo sa vjerom'', zaključila je Mila.

Vjera je njezina osobna snaga, nešto što ne nameće, ali što iskreno živi.

Galerija 25 25 25 25 25

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Zanimljivosti Život mu je obilježio odlazak iz rodne Istre, a prijateljstvo s Arsenom dalo mu je besmrtnost

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Pojava olimpijke koju zovu najzgodnijom na svijetu svojim izgledom ostavila Milano bez riječi