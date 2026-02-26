Goran Vinčić o kruni svoje karijere: ''Slavonci su zauzeli Arenu, ne puštamo je!''

Od malih pozornica do najveće domaće dvorane. Goran Vinčić danas je najpoznatije ime domaće stand-up scene. Iza svakog uspjeha, kaže, stoje obitelj i upornost. Kako je izgledao njegov početak, zašto tvrdi da je komedija ozbiljna stvar i koja je tajna njegova sretnog braka, zna naš Marko Štefanac,a sve pogledajte u prilogu IN magazina.

Trenutačno najpoznatiji domaći stand-up komičar, Slavonac Goran Vinčić Vinča, posljednjih godina redovito staje pred nekoliko tisuća ljudi i svojim nastupima nasmijava publiku. A prije tocno 11 godina izasao je prvi put pred publiku.

''Ja se sad toga sjećam kroz maglu, ali znam da sam tada mislio da sam najbolji na svijetu i da je to najbolje što sam ikada napravio. Što je, naravno, potpuna suprotnost, to je bilo sa sadašnje distance blagi užas, ali Bože moj, kad kreneš na dnu, onda možeš samo ići gore'', govori nam Goran.

Premda taj nastup danas opisuje kao ''blagi užaš'', upravo taj smijeh publike potaknuo ga je da nastavi dalje.

''Uspio sam ih nasmijati koliko toliko i to mi je dalo poticaj da evo, 11 godina kasnije ljudi me se ne mogu riješiti. Kažu da iskačem iz paštete, ali što da radim'', priča.

A nakon brojnih showowa diljem Hrvatske i regije, na red je stigla i kruna njegove stand-up karijere.

'''Arena je došla… ne znam što bih rekao, to je i dalje malo nevjerojatno. Ja sam iz Mirkovaca, Jozinović je iz Vinkovaca, ako može on, pa valjda mogu i ja. Slavonci su zauzeli Arenu. Ne puštamo je, 20 termina'', najavio je Goran.

Nova turneja donosi i novi naslov - ''Komedija je ozbiljna stvar''.

''Nije lako baviti se stand-up komedijom i općenito komedijom i to je ozbiljno. Tako je došlo do toga da je komedija ozbiljna stvar, iako možda naizgled zvuči proturječno'', kaže.

Inspiraciju, kaže, crpi iz svega što ga okružuje.

''Možda bih rekao da se najmanje bavim političkom satirom. To ima ljudi u Hrvatskoj i regiji koji se time bave vrlo dobro i kvalitetno, ali naravno da ih malo potkačim, malo bocnem i ne cenzuriram sebe u tom smislu, nego se trudim pričati o svemu o čemu mi se priča'', priča.

Publika ga redovito prati i u popularnom showu ''Tko to tamo pjeva'' zbog čega ga ljudi danas jos više prepoznaju.

''Danas se kaže da su društvene mreže predvodnik, ali kod nas i dalje vrijedi - dok nisi na televiziji, nisi uspio. Nastupam svuda po regiji, prepoznali su me u Jajcu u BiH, u Paraćinu u Srbiji. Kažu: Pa ti si onaj iz emisije. Ti si onaj panelist što je ne zatvara usta. Rekoh: To je Đana. Aha, ti si onda Vinča'', šali se u svom stilu.

Najveća potpora u svemu mu je supruga Miroslava, s kojom je nedavno proslavio sedam godina braka.

''Trebalo je to istrpiti. U smislu da je ona mene trebala istrpiti. Troje djece, to je ona filmska ljubavna priča, ja sam bio Superman, ona je bila Baltazar i evo ga. Nemam dovoljno riječi da to ne zvuči kao klišej, koliko sam zahvalan svojoj ženi, a stvarno jesam'', govori Goran.

A koja je tajna sretnog braka?

''Super se slažemo, jer to čuo sam da je najbolja tajna za dobar brak, da što manje se viđate, to bolje''.

Goran je otac dvojice sinova, Zorana i Bogdana, te osmomjesečne kćerkice Slobode, a dolazak kćeri, kaže, probudio je u njemu još veću nježnost.

''Odmah drugačije pristupaš svemu, razmišljaš, to je moje dijete, ne želim da se susretne s nekim negativnim situacijama u životu i tako. Malo, naravno, raste i ta empatija, osjetljivost prema tome, ali naravno, kao otac sam, to je uloga koju možda najviše volim'', priča nam.

U odgoju, važnu ulogu ima i Goranova baka.

''I babu moram spomenuti. Pošto sam babi omiljeni unuk, od nje puno učimo o odgoju. Samo ima malo starinski odgoj, tako da, što god ona radi, ja radim suprotno''.

Slobodno vrijeme najčešće provodi s obitelji, a nedjelje su mu omiljene - i to zbog, ni više ni manje, nego obilnog ručka.

''Samo da je ručat, samo da se jede i da se spava. To bih najradije volio, jer da mogu samo jesti, spavati, ništa ne raditi. Ali, naravno, bilo bi dosadno samo to raditi, ali volim, u stvari, nedjeljom se družiti s njima, s klincima.

A kad je riječ o kuhanju, kaže, zna se snaći.

''Bolji sam u jelu, u smislu da jedem nego da pravim nešto. E, a roštilj, to znam ispeći. Nije to lagano. Znam ja sad ti se smiješ, misliš, pa svaka budala može staviti meso pa okretati, jel tikvice, ne daj Bože, ali i to podržavam, tko voli. Čak i tofu sam roštiljao, evo, ako znam tofu i ribu na roštilju, to onda znam sve''.

Pred Vinčom je najveći nastup dosad, ali i dalje ostaje isti - Slavonac koji je iz male dvorane stigao do najveće, a da nije zaboravio tko je i zašto je počeo.

