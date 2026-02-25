Bili smo u kovačnici kod Imotskog koja je neprekidno otvorena više od dva i pol stoljeća!

Umijeće kovanja promijenilo je svijet. Kovači su bili iznimno važni jer su proizvodili alat za obradu zemlje i oružje, ali danas taj zanat polako izumire. Slivno kod Imotskog može se pohvaliti jednom od najstarijih kovačnica, a za Antu Nogala zna cijela Dalmacija. On je sedma genaracija kovača u svojoj obitelji. Lopate, motike, potkove, brave, gradele.. Sve je to njegov ručni rad. Priču o ovom vrijednom Imoćaninu donosi Hari Kočić za IN magazin.

Nediljko je u kovačnici proveo život, ni sam ne zna, kaže, koliko je komada alata proizveo.

''Tu sam se rodio, zavolio, ostao s ocem i to je to. Za to se nije išlo u školu, praksu se stjecalo znanjem, gledanjem i voljom'', priča nam kovač Nediljko Nogalo.

Umijeće kovanja je neizostavan dio povijesti obitelji Nogalo još otkad su davne 1774. godine u Slivnom izgradili kamenu kuću.

''To je nekako bilo 1760-ih godina, kad su našli stari došli iz Hercegovine, tu je granica… Oni su se nastanili i počeli kovati'', priča nam Nediljko.

I danas se koristi istim alatom koji je koristio njegov šukundjed, a za svoj rad su dobili i priznanje predsjednika Republike, prikladnog imena, „Zlatne ruke“.

Nediljko Nogalo - 1 Foto: In Magazin

''Na primjer, ovo korito je staro 250 godina. Nakovanj isto, u njemu je 200 kila i 200 godina''.

Nikada se nije, kaže, previše premišljao. Voli svoj život i sve bi, da treba, ponovio.

''Digneš se ujutro rano, do mraka kuješ. Kad ideš na pazar, ideš na pazar, kad odeš u nabavu, odeš u nabavu… I tako iz dana u dan do Božje volje.“

''Evo ovo je najstarija obrtnica, od mog pokojnog pradida Križana, 1913. godine, što je sačuvana'', pokazuje nam.

Nediljko Nogalo - 2 Foto: In Magazin

I dok je stoljećima sudar čekića i nakovnja odzvanjao njihovom „kovačijom“, uvijek su, kao pravi obrtnici, na umu prije svega imali mušteriju.

''Pokojni otac je rekao: ''Zamisli se dite moje ako se mušterija ne vraća, znači da nije nešto uredu''.

Šegrta mu je, kaže, gotovo nemoguće pronaći jer kovanje je zanat koji traži preciznost, ali i izdržljivost.

''Sad je dobro zimi, ali ljeti temperatura dosegne 60 stupnjeva i više…''

Nediljko Nogalo - 3 Foto: In Magazin

Zato ih sve manje ima u Hrvatskoj, a u Slivnom je on ostao posljednji.

''Nogali, Marinići i Lozine… Bilo je 16 kovača, sad je ostalo sve na jednom…''.

Nediljko Nogalo - 4 Foto: In Magazin

Galerija 0 0 0 0 0

Iako je veći dio dana potpuno sam, često ga posjećuju djeca, ali i prijatelji i mušterije pa vrijeme prolazi. Lijep je, poručuje, ovaj kraj, samo da se ljudi vrate

''Pa nije ni vanka baš… Tuđi svijet, ne znaš šta te čeka, ovdje si u svom pa…. Vremena se mijenjaju, imamo autoput i blizu smo…''.

I zato će, nada se, jednog dana obrt preuzeti njegov sin, kako bi se nastavila tradicija koja je postala neizostavan dio gospodarske povijesti Imotske krajine, ali i cijele Hrvatske.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.