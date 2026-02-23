Borba za preživljavanje uskoro kreće: Kandidati Survivora otkrili što nikad ne bi učinili!

Nova sezona, još uzbudljiviji izazovi i potpuno nova lica spremna za najveći izazov života – sve to i još mnogo više donosi peta sezona Survivora. Ovaj show preživljavanja ponovno vas vodi u Dominikansku Republiku, gdje će se novi natjecatelji suočiti s nemilosrdnim uvjetima, surovom prirodom, ali i jedni s drugima. Neke od kandidata predstavit će vam naša Dijana Kardum u prilogu IN magazina.

Nova sezona Survivora donosi nove avanturiste, spremne testirati vlastite granice – fizičke i psihičke. Među prvima koji ulaze u borbu su 23-godišnja rukometašica Paula, 28-godišnja Elizabeth, 37-godišnji vlasnik teretane Roland i 28-godišnji Boris iz Slovenije. Svatko od njih ima svoj razlog, ali i istu želju – testirati vlastite granice.

Najmlađa među njima Paula, nedavno se preselila u Zagreb i priznaje da je željna novih iskustava. Upravo ju je želja za promjenom i avanturom dovela do Survivora.

''Potaknulo me to jednostavno, meni je svaki dan zanimljiv, znači nema dosadnih dana u mom životu. Preselila sam se iz Crikvenice u Zagreb da eto doživim neki vatromet, tu sam samo nastavila živjeti isto kao iz svog grada i bavit se sportom, tako da nekako sam htjela promijeniti okolinu, a eto u tim krajevima još nisam bila'', govori nam Paula Tomičić.

Paula Tomičić, Survivor - 2 Foto: Nova TV

Blagodati suvremenog života, surovim uvjetima Survivora, zamijenit će i Boris Vidović. U nogometu je inače od pete godine tako da mu zahtjevni sportski izazovi ne bi trebali biti problem.



''Veselim se cijelom iskustvu iskreno jer mislim da taj Survivor može samo jedan postotak ljudi da doživi. Tako da idem go with the flow pa što bude'', kaže Boris.

Boris Vidović Foto: Nova TV

Svoje vještine preživljavanja iskušat će i Elizabeta i Roland, oboje iz Rijeke.



''Odlučila sam se prijavit za Survivor zato što sam doživjela neka ajmo reći traumatična iskustva koja su mi definitivno pokazala da je život kratak i htjela bih probati sve na svijetu. Ne baš sve, do granice i vidjeti što je to biti bez ičega'', kaže nam Elizabeth Zacero.

Elizabeth Zacero Foto: Nova TV

''Ovako laički rečeno, želim vidjetiod čega sam izgrađen, kakvi su temelji, kakvi su zidovi kakav je krov. Eto to mi je cilj da vidim koje su moje mogućnosti'', kaže nam Ronald Ilić.

Ronald Ilić, Survivor - 1 Foto: Nova TV

Na lokaciji izoliranoj od ostataka svijeta, kandidati će se svakodnevno suočavati s brojnim izazovima koji će testirati njihove granice.



''Ne strahujem ja od ničega. Malo mi smeta što neće biti neke higijene jer baš sam lud na higijenu i gladovat ćemo, ali to je dio igre, tako da snaći ćemo se'', komentira Boris Vidović.



''Ali neka bojazan što se tiče tog samog načina spavanja, da li će biti kiše, da l' će nam prokišnjavati, da l' ćemo uspjeti napraviti, tu su neki strahovi'', govori Ronald.

''Nisam jela rižu, ali par dana sam postila da ništa ne jedem pa sam probala tako'', otkriva nam Paula Tomičić.



''Za Survivor sam se pripremala tako da sam učila malo gađati jer sam skužila da mi ne ide baš gađanje'', govori nam Elizabeth.

U igri iskušenja i izdržljivosti opstat će samo oni najspremniji



''Najveći aduti tamo - to što sam smirena kad su napete situacije, to što sam eto cijeli život u sportu, mislim da će mi rukomet doprinjet gađanju'', smatra Paula.



''Aduti za Survivor su definitivno moja snaga, fleksibilnost, agilnost i brzina'', dodaje Elizabeth.

''Neka moja vrlina što ljudi znaju reći, Ronalde kad ti imaš cilj to jednostavno nema razine koja te može spriječiti do tog cilja. Tako da dosljedan sam u nekim stvarima'', kaže Ronald.



''U životu sam stvarno smiren i opušten, sve stvarno ide samo kroz šalu ali kad dođe do natjecanja, imam taj natjecateljski duh, sigurno neću pustiti lako izgubiti'', kaže Boris.

No i u igri preživljavanja postoje granice koje neće prijeći.



''To sam već malo prije izjavio, rekao sam da neću imat seks, ali neću se ni potući, neću ni psovati, dobro psovati možda hoću'', kaže Boris.

''Što ne bih napravila, ne znam jer stvarno nekad sam onako, go with the flow. Go with the wind'', priznala nam je Elizabeth Zacero.

Glad, iscrpljenost, neizvjesnost i borba s vlastitim granicama – sve to čeka ove kandidate. Hoće li upravo netko od njih postati posljednji preživjeli, pokazat će nova sezona Survivora od 2-og ožujka na Novoj TV.

