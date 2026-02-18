Vlado Boban o najvećoj zabludi Survivora: ''Ne biste pogodili tko će ispasti prvi''

Survivor nije samo natjecanje snage i taktike – to je test izdržljivosti, karaktera i granica. U središtu toga već drugu godinu nalazi se Vlado Boban, koji iz prve ruke promatra kako se ljudi mijenjaju kada im se oduzme komfor i ostavi samo instinkt.

Dok kamere bilježe napete duele, saveze i iznenadne preokrete, Vlado Boban stoji na liniji između igre i stvarnosti. Kao voditelj Survivora već drugu godinu svjedočit će najtežim trenucima kandidata, ali i njihovim najvećim pobjedama. Što se događa kada se kamere ugase, koliko je teško ostati distanciran i što zapravo odlučuje pobjednika – snaga, taktika ili nešto treće?

Za početak, pitali smo tko je zapravo Vlado Boban kada se reflektori ugase i nestane televizijske napetosti.

''Čovjek koji se bavi reporterskim poslom i snima za svoj gušt stvari iza kulisa. Da, s obzirom na specifičnost terena, po potrebi psiholog, jer nekad kandidati sami traže rečenicu-dvije podrške, ali producenti i urednici su zaduženi za to'', objašnjava nam Vlado.

Survivor je format koji zahtijeva autoritet, ali i empatiju. Kandidati prolaze kroz ekstremne fizičke i mentalne izazove, a voditelj mora pronaći ravnotežu između podrške i distance.

''Shvatio sam u drugoj sezoni što su mi spominjali na prvoj: sami su se prijavili za to. Jako je bitno, nakon što pokažete empatiju, svako malo pokazati distancu i autoritet jer u takvim okolnostima kandidati lako krenu tražiti svašta'', priznaje nam Vlado.

No postoje trenuci kada ni profesionalna distanca ne pomaže. Posebno tijekom eliminacija, kada natjecanje ulazi u završnicu. Je li ikada tijekom eliminacije osjetio da mu je teže nego natjecatelju koji odlazi?

''Jesam, to dođe u kasnijoj fazi, kada ostanu natjecatelji koji su dugo izdržali i s njima se automatski više povežete jer više vremena provodite na snimanju'', govori nam Vlado.

Zanimljivo je da, unatoč iskustvu, prvi dojam gotovo nikada nije pouzdan pokazatelj tko će dogurati daleko.

''Ne, nikako! Baš zato je Survivor zanimljiv. Neki dan sam govorio kolegi na poslu kako je nevjerojatno kad se tih 20 i kusur ljudi poreda na tepihe prvi dan... I da moraš odabrati tko će otpasti prva dva-tri tjedna ili tko će prvi odustati ili popustiti pod pritiskom, nikada ne bi pogodio kandidate'', kaže nam Vlado.

Kada je riječ o tipovima igrača, Survivor svake sezone iznjedri i glasne vođe i tihe strategije.

''Glasni vođe su bitni za show i jako su bitni ljudi koji vole pričati i opušteni su pred kamerom. S neke fenomenološke strane uvijek je zanimljivo vidjeti 'mudrace' iz drugog plana kako si krče put prema završnici. Jer svake sezone ima kandidata koji super balansiraju, iako nisu 'alfe' u plemenu.''

Često upravo oni koji nisu u prvom planu na kraju iznenade.

''Da, prošle sezone je bilo takvih. Od Marka Braića, Lare kod žutih ili Ksenije kod zelenih, koji su daleko dogurali, a možda nisu bili u prvom planu i ugodno su iznenadili. Ima i ove sezone takvih.''

Osim psihološke igre, na terenu često presuđuju i nepredvidivi vremenski uvjeti.

''Uf, kako ne, ima jako puno gadnih tropskih pljuskova koji naprave kaljužu na poligonu i onda nekada možda i 'slabiji' natjecatelj pobijedi jer je ovom boljem, dok je puzao, primjerice, blato upalo u oči. A to se na kameri ne vidi, nego tek kasnije, kad 'slijepi' dopužu do doktorice na čišćenje. Zna biti zahtjevnih scena, zato svaka im čast.''

Pa što onda zapravo presuđuje u Survivoru?

''Socijalna, emotivna inteligencija su ekstremno bitni. Najbitnije je da dođete psihički spremni i da ste već nešto slično probali makar deset dana. Funkcionirati s jako malo hrane, spavati pod vedrim nebom (čitaj: kišom), trenirati i natjecati se ako dva dana ne jedete... Da vidite kakvi ste pod pritiskom. Tjelesnim i mentalnim. Da ste upoznati s vlastitim tijelom i umom kada je izloženo ekstremnim uvjetima.''

Survivor je, priznaje, i njemu promijenio pogled na ljude. Evo što ga je on naučio, nešto što prije nije znao.

''Da je čovjek 'najveća životinja'. U pozitivnom smislu. Da može izdržati puno toga ako se adaptira na prirodu i kada si zacrta nešto u glavi.''

A kada bi se uloga zamijenila i Vlado postao natjecatelj, koja bi mu bila najveća slabost?

''Brojne ozljede, operacije i rehabilitacije koje sam imao. Mentalno bih možda sve to i podnio, ali fizički bih imao veliki hendikep na poligonima.''

Na kraju, gledatelje zanima hoće li nova sezona donijeti nešto dosad neviđeno.

''Vidjet ćete nekoliko nevjerojatnih natjecatelja. Kod žutih pogotovo dva-tri kandidata koja spadaju u, usudio bih se reći, sam vrh najboljih natjecatelja svih ovih sezona. I sa sigurnošću mogu reći da su poligoni bolji nego prošle godine, a fore i komentari lošiji. Pratimo se, gledamo se'', s osmijehom nam govori Vlado.

Jedno je sigurno – Survivor ponovno donosi kombinaciju izdržljivosti, karaktera i neočekivanih obrata, a Vlado Boban ostaje na prvoj liniji tog televizijskog eksperimenta ljudske prirode.