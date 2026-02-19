Virtuoz s najviše Porina donosi ''2 For Tango'' u pulsko Istarsko narodno kazalište

Jedan od najnagrađivanijih i najcjenjenijih hrvatskih glazbenika, gitarist, skladatelj i producent Elvis Stanić, 1. travnja 2026. u Istarskom narodnom kazalištu u Puli premijerno će predstaviti novi album, projekta Elvis Stanić AIRes Collective pod nazivom ''2 For Tango''.

Koncert u INK-u bit će mnogo više od promocije, to će biti večer susreta, emocije i glazbene zrelosti umjetnika koji je tijekom desetljeća rada osvojio najviše diskografskih priznanja u Hrvatskoj te ostavio dubok trag na regionalnoj i europskoj jazz i world music sceni.

Stanićev opus obilježen je virtuoznošću, ali i toplinom, istraživačkim duhom i hrabrošću da uvijek iznova krene u novi glazbeni dijalog.

Album ''2 For Tango'' najavljuje još jedno uzbudljivo poglavlje njegove karijere, projekt koji već samim nazivom sugerira intimnost, strast i komunikaciju. Publika i mediji s nestrpljenjem očekuju čuti kako je Stanić, poznat po suptilnim aranžmanima i snažnoj interpretaciji, ovaj put oblikovao svoj prepoznatljivi zvuk.

Kroz samo nekoliko dana Elvis će u sklopu svog novog projekta AIRes Collective predstaviti i prvu skladbu ''Picasso'', a upravo nadolazeći koncerti bit će prilika da publika među prvima doživi glazbu, hrabru i emotivnu, kakvu od Stanića s pravom očekujemo.

U sklopu koncertnih promocija najavljeni su i nastupi:

1. travnja – INK, Pula,

11. travnja – Dvorana Gervais, Opatija,

22. travnja, Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, u Zagrebu.

Elvis Stanić kroz godine je pokazao da pripada samom vrhu domaće i međunarodne scene i to ne samo po nagradama i priznanjima, već po kontinuitetu kvalitete i umjetničkoj znatiželji. Svaki njegov novi projekt otvara prostor za iznenađenje, a istovremeno nosi onu prepoznatljivu emociju zbog koje publika ostaje vjerna.

Premijera u Puli bit će prva prilika da čujemo što nam je ovaj put pripremio sa svojim AIRes Collectiveom i teško je sakriti uzbuđenje zbog tog susreta. Jer kada Elvis Stanić najavi novo poglavlje, znamo da nas čeka nešto iskreno, glazbeno promišljeno i duboko doživljeno.